Mbappe'nin yeni adresi neresi olacak?

Bu yıl kendimi çok iyi hissediyorum diyen Mbappe " Kazanmamız gereken şampiyonluklar var. Tamamıyla onlara odaklanmış durumdayım. Gelecek sezon nerede olacağım henüz belli değil. Paris Saint Germain'le yaptığımız anlaşmaya her iki tarafın da sadık kalmasının mutluluğunu yaşıyorum." dedi.