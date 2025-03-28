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        Haberler Spor Futbol Mbappe, balmumu heykeliyle poz verdi! - Futbol Haberleri

        Mbappe, bal mumu heykeliyle poz verdi!

        Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Londra'daki Madame Tussauds Müzesi'nde sergilenen bal mumu heykelini inceledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 16:18 Güncelleme: 28.03.2025 - 16:18
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        Mbappe, bal mumu heykeliyle poz verdi!
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        Madame Tussauds Londra'da sergilenen Mbappe heykeli büyük ilgi görüyor.

        Spor ve sanat dünyasında ilgi çeken Mbappe'nin bal mumu heykeli müzede sergilenmeye başlandı. Kylian Mbappe, Madame Tussauds Londra'da kendisini temsil eden heykelin tanıtımına katıldı. Sergilenen balmumu heykeli ile bir araya gelen başarılı futbolcu uzun süre hayranlıkla izlediği balmumu heykeli ile fotoğraf ve video çekti. Sosyal medya hesabında "Tanıştırayım ikizim" paylaşımında bulundu.

        HEYKEL TİTİZLİKLE TASARLANDI

        Mbappe'nin kariyerini ve başarılarını hatırlatmak için tasarlanan balmumu heykelinin yapılışında oyuncunun yüzlerce fotoğrafı detaylı şekilde incelendi. Fiziksel tüm ölçüleri onlarca kez alındı. Oyuncunun hem karakteristik özellikleri hem de dinamik duruşu incelendi. Kendine has gülüşü ise özenle balmumu heykelinde tasarlandı.

        Bu heykelin varlığı Mbappe’nin dünya çapındaki popülerliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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