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YATIRILIYOR! Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet mazot ve gübre desteği ödemesi sorgulama ekranı

Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatırılacak?

Tarım Bakanı Vahit Kirişci geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Çiftçilere ödenen mazot ve gübre yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı. e-Devlet üzerinden sorgulamaları yapılan tarımsal destek ödemeleri hakkında güncel bilgileri haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

Giriş: 09.11.2022 - 11:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tarım Bakanı Kirişci'nin açıklamaları sonrasında "mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıtlarını arıyor. İşte 513 milyon 491 bin TL'lik tarımsal destek ödemeleri hakkında güncel bilgiler...

     

  • BAKAN KİRİŞCİ AÇIKLADI "ÖDEMELER YATIRILIYOR"

    Tarım Bakanı 4 Kasım Cuma günü sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu;

    513 milyon 491 bin TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini 4 Kasım tarihi itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.

  • TARIM BAKANI KİRİŞCİ'NİN ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI

    Tarım Bakanı Kirişci, "Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 29 Ekim itibarıyla tahıl koridorundan 9,3 milyon ton tahıl taşındığını belirterek, bunun yüzde 61'inin Avrupa, yüzde 26'sının Asya, yüzde 13'ünün de Afrika ülkelerine ulaştırıldığını bildirdi.

    Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Kirişci, tarım ve orman faaliyetlerini ulusaldan küresele taşıma çabası içinde olduklarını söyledi.

    Bu çerçevede bu yıl 82 üst düzey uluslararası görüşme gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kirişci, 10 ülke ile 13 anlaşma imzaladıklarını aktardı.

    Kirişci, Rusya-Ukrayna savaşının, küresel gıda arzına olumsuz etkisinin 22 Temmuz'da İstanbul'da yapılan anlaşmayla çözüme kavuştuğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

  • "Sayın Cumhurbaşkanı'mız bütün dünyaya örnek olacak bir diplomasi trafiği yürütmüş ve Birleşmiş Milletler (BM) ile bu darboğaz aşılmıştı. 29 Ekim itibarıyla tahıl koridorundan 9,3 milyon ton tahıl taşınmış, bunun yüzde 61'i Avrupa, yüzde 26'sı Asya, yüzde 13'ü Afrika ülkelerine ulaştırılmıştır. BM'nin en az gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan ülkelere giden tahılın oranı ise sadece yüzde 5,9'dur. Ukrayna tahılının alıcıları, maalesef yoksul olmayan ülkelerdir. Biz Türkiye olarak, gıda sıkıntısı çeken ülkelerin daha fazla yararlanması şartıyla ilk dönemi 19 Kasım'da sona erecek olan tahıl koridorunun ikinci dört aylık dönemde de açık tutulmasını arzu ediyorduk. Maalesef son yaşanan gelişmeyle Rusya'nın konu ile ilgili almış olduğu aksiyon, 'yeniden başa mı dönülüyor?’' sorusunu gündeme getirmiştir." 

  • Üretimde sürdürülebilirlik için planlamayı, planlama için ileri teknolojiyi önceleyerek tarım politikalarını geliştirdiklerine işaret eden Kirişci, politikalarla hem üretici hem de tüketicinin yanında olduklarını vurguladı.

    Kirişci, tarım sektörünün son 19 yılın 15'inde büyüme gösterdiğini söyledi. "Tarımsal hasılamız, 2002 yılında 25,1 milyar dolardan yüzde 78,1 artışla 2021 yılında 44,7 milyar dolara yükseldi." diyen Kirişçi, tarımsal ihracatta dikkate değer bir artış trendi içinde olunduğunu söyledi.

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