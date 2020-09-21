Filmde yer alan oyuncular; Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Amiah Miller, Karin Konoval ve Terry Notary'i yer alıyor. Çekimler 14 Ekim 2015'te Vancouver'da başladı.

Film 14 Temmuz 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde ve tüm Ülkelerde yayınlandı.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ SAVAŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sezar ve onun takipçileri insanlarla acımasız bir savaşta karşı karşıya gelirler. Fakat tüm inancına ve hırsına rağmen Sezar'ın ordusu büyük kayıplar verir. Kendisini ordusuna ve halkına karşı sorumlu hisseden Sezar, Colonel ile birebirde yüzleşmek için yola koyulur. Şimdi iki ırkın da geleceğinin kaderi bu yüzleşmeye bağlıdır.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ OYUNCULARI KİMLER?

Andy Serkis - Caesar

Steve Zahn - "Bad Ape"

Karin Konoval - Maurice

Terry Notary - Rocket

Ty Olsson - Red

Michael Adamthwaite - Luca

Toby Kebbell - Koba

Judy Greer - Cornelia

Max Lloyd-Jones - Blue Eyes

Aleks Paunovic - Winter

Alessandro Juliani - Spear

Sara Canning - Lake

Devyn Dalton - Cornelius

İnsanlar

Woody Harrelson - The Colonel

Amiah Miller - Nova

Gabriel Chavarria - Preacher