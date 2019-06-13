ABD Hazine Bakanlığı, federal hükümetin mayıs ayı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Başkan Donald Trump yönetimindeki federal hükümetin bütçesi mayısta 207 milyar 768 milyon dolar açık verdi. Bu ABD tarihinin en yüksek mayıs ayı bütçe açığı oldu. Bunun yanında hükümet mayısta 439 milyar 833 milyar dolarla, tarihin en yüksek aylık harcamasına da imza attı. Geçen yılın mayıs ayında giderler 363 milyar 871 milyon dolar, bütçe açığı ise 146 milyar 796 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

GÜMRÜK VERGİSİ GELİRİ YÜZDE 81 ARTTI

Son açıklanan verilerle beraber 2018 Ekim ayında başlayan mali yılda (8 aylık) verilen toplam bütçe açığı 738 milyar 639 milyon dolara ulaştı. Son 12 aylık açık ise 958 milyar doları buldu. Trump yönetimi daha önce yıllık bütçe açığının 1 trilyon doları geçmesini beklediğini açıklamıştı. Söz konusu bütçe açığının gümrük vergisindeki büyük artışa rağmen verilmesi de dikkat çekti. Çin'le yaşanan 'ticaret savaşı' kapsamında artan tarifelerin etkisiyle 2018 Ekim- 2019 Mayıs arasında ABD'nin gümrük vergisi gelirleri 44 milyar 866 milyon dolara yükseldi. Önceki yılın aynı dönemine göre gümrük vergisi gelirleri yüzde 81 arttı.

SAVUNMAYA 8 AYDA 439 MİLYAR DOLAR

Bunun yanında Trump'ın sürekli yabancı ülkelerdeki ABD askeri varlığını azaltmak istediğini belirtmesine rağmen savunma harcamalarındaki hızlı artış da dikkat çekti. Mali yılın ilk 8 ayında ABD hükümeti savunmaya 439 milyar 289 milyon dolar harcadı. Savunma harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 yükseldi. Bunun yanında sosyal güvenlik harcamalarının da söz konusu dönemde 683 milyar 672 milyon dolardan 730 milyar dolara çıkması da bütçe açığının artmasında etkili oldu.