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        Haberler Bilgi Ekonomi Mayıs ayında kaç firma, kaç TL temettü dağıtacak? 2025 Mayıs kar payı dağıtacak şirketlerin tam listesi ile ödeme takvimi

        2025 Mayıs temettü takvimi: Bu ay hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak?

        2025 Mayıs ayına girilmesiyle birlikte, temettü dağıtımı yapacak şirketler yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Borsa İstanbul'da işlem gören ve 2024 yılı finansal sonuçlarını kârlı bir şekilde tamamlayan birçok şirket, elde ettikleri net kârı ortaklarıyla temettü olarak paylaşmaya hazırlanıyor. Hisse senedi yatırımcıları, bu süreçte hangi şirketlerin temettü vereceğini yakından takip ediyor. İşte, Mayıs 2025'te temettü ödemesi yapacak firmalara dair güncel liste ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 13:25 Güncelleme: 16.05.2025 - 13:25
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        • 1

          Mayıs ayı, temettü geliri hedefleyen uzun vadeli yatırımcılar için hareketli geçiyor. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin kâr payı dağıtım takvimleri, yatırımcıların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Portföylerine düzenli temettü geliri eklemek isteyenler, bu ay yapılacak ödemeleri yakından takip ediyor. İşte, Mayıs ayında temettü verecek şirketlere ilişkin güncel liste ve ödeme detayları...

        • 2

          Şirket adı: Akiş Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          Bist kodu: AKSGY

          Temettü tutarı: 0,1242 TL

          Tarihi: 05.05.2025

          Şirket adı: Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.

          Bist kodu: BOBET

          Temettü tutarı: 0,1700 TL

          Tarihi: 05.05.2025

          Şirket adı: Jantsa Jant San. ve Tic. A.Ş.

          Bist kodu: JANTS

          Temettü tutarı: 0,0261 TL

          Tarihi: 06.05.2025

        • 3

          Şirket adı: Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş.

          Bist kodu: KLKIM

          Temettü tutarı: 0,3696 TL

          Tarihi:06.05.2025

          Şirket adı: Gimat Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş.

          Bist kodu: GMTAS

          Temettü tutarı: 0,5100 TL

          Tarihi: 07.05.2025

          Şirket adı: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Bist kodu: OSMEN

          Temettü tutarı: 0,0500 TL

          Tarihi: 07.05.2025

        • 4

          Şirket adı: Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.

          Bist kodu: ECILC

          Temettü tutarı: 1,4885 TL

          Tarihi: 14.05.2025

          Şirket adı: Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.

          Bist kodu: ECZYT

          Temettü tutarı: 5,6667 TL

          Tarihi: 14.05.2025

          Şirket adı: Gentaş Dekoratif Yüzeyler San. ve Tic. A.Ş.

          Bist kodu: GENTS

          Temettü tutarı: 0,1275 TL

          Tarihi: 14.05.2025

        • 5

          Şirket adı: Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

          Bist kodu: EGPRO

          Temettü tutarı: 0,4250 TL

          Tarihi: 20.05.2025

          Şirket adı: Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

          Bist kodu: AKSA

          Temettü tutarı: 0,4080 TL

          Tarihi: 21.05.2025

          Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.

          Bist kodu: AYEN

          Temettü tutarı: 0,2119 TL

          Tarihi: 21.05.2025

        • 6

          Şirket adı: Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

          Bist kodu: ASUZU

          Temettü tutarı: 1,6865 TL

          Tarihi: 26.05.2025

          Şirket adı: Coca-Cola İçecek A.Ş.

          Bist kodu: CCOLA

          Temettü tutarı: 0,9114 TL

          Tarihi: 26.05.2025

          Şirket adı: Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.

          Bist kodu: LKMNH

          Temettü tutarı: 0,1771 TL

          Tarihi: 26.05.2025

        • 7

          Şirket adı: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.

          Bist kodu: AEFES

          Temettü tutarı: 1,0829 TL

          Tarihi: 27.05.2025

          Şirket adı: AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.

          Bist kodu: AGHOL

          Temettü tutarı: 4,3628 TL

          Tarihi: 28.05.2025

          Şirket adı: Çemtaş Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş

          Bist kodu: CEMTS

          Temettü tutarı: 0,1870 TL

          Tarihi: 28.05.2025

        • 8

          Şirket adı: Migros T.A.Ş.

          Bist kodu: MGROS

          Temettü tutarı: 5,8684 TL

          Tarihi: 28.05.2025

          Şirket adı: Tekfen Holding A.Ş.

          Bist kodu: TKFEN

          Temettü tutarı: 0,2821 TL

          Tarihi: 28.05.2025

        • 9

          Şirket adı: Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          Bist kodu: PAGYO

          Temettü tutarı: 0,8000 TL

          Tarihi: 28.05.2025

          Şirket adı: Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

          Bist kodu: SISE

          Temettü tutarı: 0,5550 TL

          Tarihi: 30.05.2025

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