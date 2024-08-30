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        Haberler Dünyadan Mayıs ayında İsviçre'nin zafere ulaşmasının ardından, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak şehir açıklandı

        2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nın yapılacağı İsviçre şehri belli oldu

        Mayıs ayında İsviçre'nin zafere ulaşmasının ardından, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak şehir açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 15:52 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:52
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        • 1

          Mayıs ayında gerçekleştirilen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan İsviçre'nin galip ayrılmasının ardından, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nın İsviçre'nin hangi şehrinde yapılacağı belli oldu.

          Avrupa Yayın Birliği, ilgiyle takip edilen şarkı yarışmasının İsviçre'nin Basel kentindeki St Jakobshalle arenasında düzenleneceğini açıkladı.

        • 2

          Açıklamada "Eurovision, 1956'da Lugano'da ve 1989'da Lozan'da ağırlandıktan sonra ilk kez İsviçre'nin Almanca konuşulan bölgesinde düzenleniyor" denildi.

          Şarkı yarışmasında jüri ve halk oylarının ortalamasıyla liderliği alan ülke, bir sonraki yıl organizasyona ev sahipliği yapıyor.

        • 3

          2003 yılında 'Everyway That I Can' şarkısıyla Türkiye'yi Eurovision'da birinciliğe taşıyan Sertab Erener, 21 yılın ardından bu yıl yeniden Eurovision sahnesine çıktı

          Basel, Cenevre ve Zürih ile İsviçre'nin başkenti Bern'i geride bırakarak yarışmaya ev sahipliği yapma şansını yakaladı.

        • 4

          Eurovision yöneticisi Martin Österdahl, yarışmanın Basel'de yapılması kararını açıklarken, üst üste bir başkentte yapılmayan altıncı yarışma olacağını söyledi.

          Yarışmanın yarı finalleri 13 ve 15 Mayıs 2025'te, büyük final ise 17 Mayıs 2025'te gerçekleşecek.

        • 5

          2024 yılının kazananı, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen yarışmada 'The Code' adlı şarkısıyla 591 puan alan Nemo oldu.

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