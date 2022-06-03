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Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı! TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı enflasyon rakamları tahminlerin altında geldi!

Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı! TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı enflasyonu: Tahminlerin altında geldi!

Haziran ayı kira artış oranının belirleneceği ve emekli Temmuz zammıyla da ilgili tahminlerin netleşeceği Mayıs ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. İş dünyasının heyecanla beklediği Mayıs ayı enflasyon rakamları saat 10.00'da TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. TÜFE artış oranı yüzde 76 olarak önce çıkan tahminlerin altında geldi. İşte TÜİK 2022 Mayıs ayı enflasyon rakamları...

03.06.2022 - 10:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • Mayıs ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklandı. İş dünyasının heyecanla beklediği enflasyon verilerine göre Mayıs'ta TÜFE yüzde 2,98 arttı. TÜFE yıllık olrak 73,50 arttı. Rakamlar beklentisinin altında kaydedildi. 

     

     

  • TÜFE YÜZDE 76 TAHMİNİN ALTINDA KALDI

    TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti.

     

  • Yıllık en düşük artış %19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %27,48 ile eğitim, %29,80 ile giyim ve ayakkabı ve %37,74 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %107,62 ile ulaştırma, %91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %82,08 ile ev eşyası oldu.

     

  • Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mayıs ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,41 ile eğitim, %1,49 ile haberleşme ve %1,61 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, %6,15 ile eğlence ve kültür, %5,47 ile lokanta ve oteller oldu.

     

  • Mayıs 2022'de, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 9 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 130 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

     

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