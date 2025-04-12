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        Haberler Kültür-Sanat Resim Maya Oğuz'dan ‘Reçete Defteri’ sergisi

        Mutfaktan tuvale: ‘Reçete Defteri’ sergisi

        Sanatçı Maya Oğuz yeni sergisi 'Reçete Defteri'nde alışılagelmiş tuvallerin dışına çıkıyor ve gastronominin büyülü dünyasını sanatına taşıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 12:44 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:45
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        Mutfaktan tuvale: 'Reçete Defteri' sergisi
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        Maya Oğuz’un ‘Reçete Defteri’ başlıklı sergisi, sanatla gastronominin kesişiminde unutulmaz bir yolculuk vadediyor. Roma’daki çarpıcı solo sergisinin ardından sanatçının imzasını taşıyan bu yeni sergi, görsel estetiğin ötesine geçerek duyuları harekete geçiren bir hikâye anlatıyor. Oğuz, bu sergide alışılagelmiş tuvallerin dışına çıkıyor ve gastronominin büyülü dünyasını sanatına taşıyor. Üç ay boyunca fine dining mutfağında şeflerle omuz omuza çalışarak tabakların yaratım sürecini adım adım gözlemleyen sanatçı, tariflerin doğuşundan sunumun inceliklerine, mutfaktaki ekip ruhundan lezzetin hikâyesine kadar her ayrıntıyı tuvallerine işlemiş. Ortaya çıkan eserler, sadece görsel bir şölen değil, aynı zamanda mutfağın kaotik ama büyülü dünyasına açılan bir pencere olarak dikkat çekiyor. Maya Oğuz'un fırçasından dökülen her bir tabak, hem bir sanat eseri hem de bir hikâyenin taşıyıcısı olarak izleyiciyi büyülüyor.

        Bir gecelik sanat ve lezzet şöleni

        14 Nisan 2025 Pazartesi akşamı saat 19:00 – 22:30 arasında, Markus Restaurant’ta düzenlenecek ‘Reçete Defteri’ sergisi, sanatseverlere eşsiz bir deneyim sunacak. Ziyaretçiler, Maya’nın tuvallerinde hayat bulan tabakların hikâyelerini keşfederken, bu eserlerin ilham verdiği tatları da deneyimleme şansı bulacak. Sanat ve gastronominin bir araya geldiği bu gece, duyulara hitap eden bir şölene dönüşecek.

        Maya Oğuz kimdir?

        2002 yılında İstanbul’da doğan Maya Oğuz, sanat dünyasında genç yaşına rağmen derin izler bırakmaya aday çok yönlü bir sanatçı. ENKA Okulları’ndan mezun olan Maya, henüz ortaokul yıllarında ENKA’dan “En İyi Sanatçı Ödülü”nü alarak yeteneğini o yıllarda ortaya koydu. Eğitimine İtalya’da, Roma’daki prestijli NABA’da (Nuova Accademia Di Belle Arti) Resim ve Görsel Sanatlar alanında burslu olarak devam etti. Sanat yolculuğunda sokak sanatından çizgi romana, grafik tasarımdan modaya uzanan geniş bir yelpazede keşifler yaptı.

        Maya’nın sanatla tanışması, 2015 yılında ABD’deki The Kubert School Yaz Okulu’nda aldığı boyama, illüstrasyon ve karakter tasarımı dersleriyle ivme kazandı. 2016’da Büyükada Anadolu Kulübü’nde açtığı solo sergi, onu İstanbul Comics & Art Festivali’ne (ICAF) taşıdı ve burada iki yıl boyunca kendi standını açan en genç sanatçı oldu. Aynı yıl İsviçre’deki Fumetto Uluslararası Çizgi Roman Festivali’nde çizgi romanı, 1003 eser arasından ilk beşe girerek büyük bir başarı elde etti. 2017’de Büyükada Kültür Vakfı ile iş birliği yaparak çocuklar için sanat atölyeleri düzenledi ve toplulukla bağlarını güçlendirdi.

        Sokak sanatına olan tutkusunu graffiti, özel tasarımlar ve video klipler için arka planlar yaratarak derinleştiren Maya, 2021’de “Mayox Street Wear” adlı sokak giyimi markasını kurarak modaya adım attı. Contemporary İstanbul’un 2022 ve 2023 edisyonlarında Exhibitor ekibinde yer aldı, aynı zamanda Artissima Sanat Fuarı’nda Öktem Aykut Gallery için galeri asistanlığı yaptı. 2023’te Roma’daki Level Art Gallery’de ikinci solo sergisi ‘THE EXPERIENCE’ı açarak uluslararası sahnede adını duyurdu.

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        #Maya Oğuz
        #resim
        #GASTRONOMİ
        #Markus Restaurant
        #sergi
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