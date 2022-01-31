Şubat takvimi belli oldu

Maximum Uniq'te eğlence şubatta da hız kesmeden devam ediyor.
Maximum Uniq, şubat ayı boyunca stand-up gösterilerinden tiyatro oyunlarına, konserlerden çocuk oyunlarına kadar farklı etkinliklerle misafirlerini ağırlayacak.
Doğu Demirkol, Metin Akpınar, Yasemin Sakallıoğlu, Deniz Uğur, Zerrin Tekindor, Cem Adrian, 'Güldür Güldür', Yiğit Özşener, 'Evdeki Saat', Haluk Bilginer gibi yıldız isimlerin yanı sıra elektronik müziğin önemli isimleri T78 ve Fatima Hajji şubat ayında Maximum Uniq sahnesinde olacak.
Ayrıca 'Çinyo ile Markonyo', 'Ludwiq ve Arkadaşları' gibi çocuk gösterileri de Maximum Uniq'te küçük izleyicileri bekliyor.
MAXIMUM UNIQ ŞUBAT AYI TAKVİMİ
5 Şubat... Doğu Demirkol Stand Up / Maximum Uniq Hall
5 Şubat... T78 / Maximum Uniq Box
5 Şubat... Çinyo ile Markonyo / Maximum Uniq Lounge
8 Şubat... Metin Akpınar - 'Metin Akpınar ile Muhabbet' / Maximum Uniq Hall
9 Şubat... Yasemin Sakallıoğlu - 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' / Maximum Uniq Hall
9 Şubat... Unutmak / Maximum Uniq Box
10 Şubat... Zerrin Tekindor - 'Toz' / Maximum Uniq Box
14 Şubat... Nesin Matematik Köyü / Maximum Uniq Lounge
16 Şubat... Cem Adrian / Maximum Uniq Hall
17 Şubat... 'Güldür Güldür' / Maximum Uniq Hall
17 Şubat... Aşınma / Maximum Uniq Box
18 Şubat... Evdeki Saat / Maximum Uniq Box
19 Şubat... Haluk Bilginer - 'Kundakçı' / Maximum Uniq Hall
19 Şubat... Fatima Hajji / Maximum Uniq Box
21 Şubat... Nesin Matematik Köyü / Maximum Uniq Lounge
24 Şubat... Zerrin Tekindor 'Toz' / Maximum Uniq Box
26 Şubat... 'Ludwig ve Arkadaşları' / Maximum Uniq Hall
28 Şubat... Nesin Matematik Köyü / Maximum Uniq Lounge
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