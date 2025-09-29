Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.141,16 %-0,09
        DOLAR 41,5784 %0,23
        EURO 48,8551 %0,52
        GRAM ALTIN 5.103,84 %1,56
        FAİZ 39,90 %0,15
        GÜMÜŞ GRAM 62,51 %1,44
        BITCOIN 111.990,00 %1,03
        GBP/TRY 55,9258 %0,37
        EUR/USD 1,1743 %0,34
        BRENT 69,05 %-1,54
        ÇEYREK ALTIN 8.344,78 %1,56
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Maximiles Black The Bodrum Cup 37. kez başlıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Maximiles Black The Bodrum Cup 37. kez başlıyor

        37. Maximiles Black The Bodrum Cup, 20-25 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 16:07 Güncelleme: 29.09.2025 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maximiles Black The Bodrum Cup 37. kez başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Maximiles Black The Bodrum Cup, 20-25 Ekim 2025 tarihleri arasında 'Nesillerce' temasıyla gerçekleştirilecek.

        Organizasyonda isim sponsorluğunu Türkiye İş Bankası'nın kredi kartı markası Maximiles Black üstlenirken, ana sponsorlukta Opet, platin sponsorlukta Anadolu Sigorta, Yalıkavak Marina, Four Seasons Hotels İstanbul; gold sponsorlukta ise İş Yatırım, Setur ve Ağanlar Tersanesi yer alacak.

        Bu yılki rotaya, Yunanistan'ın Leros Adası da dahil edildi. Son 3 yıldır Bodrum Belediye Meydanı'nda kurulan Yarış Merkezi, bu yıl ilk kez Yalıkavak Marina'ya taşınacak. 20 Ekim'de gerçekleşecek kampana töreni ile yarışın startının verileceği Yarış Merkezi'nde, sergiler, denizcilik atölyeleriyle, yarışçılar ve izleyiciler için deniz festivali atmosferi yaratılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Habertürk Anasayfa