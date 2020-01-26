Almanya'da geçen sezona kötü bir başlangıç yapan Kruse, ilk 14 haftada sadece 2 kez fileleri havalandırabilmişti. Tecrübeli oyuncu, ligin 15. haftasından itibaren ise 9 kez fileleri havalandırmış, gol paslarıyla da takımına katkı yapmıştı.