Fenerbahçe'nin bu yaz Werder Bremen'den ayrılarak bonservissiz imza attırdığı Max Kruse lige harika başladı! 31 yaşındaki Alman futbolcu ligin henüz 4. haftasında 3. asistini yaptı!

Sezonun açılış maçında Gazişehir Gaziantep karşılaşmasında Ferdi Kadıoğlu'nun golünün hazırlayıcısı olmuştu.

Sezonun 3. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde Garry Rodrigues'e asist yapan 31 yaşındaki Alman, Alanyaspor mücadelesini de boş geçmedi.

4. haftada oynanan Alanyaspor mücadelesinde Tolga Ciğerci'ye şık bir pas bırakarak golün hazırlayıcısı olan Kruse, 4. hafta itibariyla 3. asistini yapmış oldu.