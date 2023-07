Maviye Sürgün 7. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı

REKLAM advertisement1

Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünden ekrana gelen ikinci tanıtımda; Defne’nin planları dikkat çekerken Ali ve Hasan da adım adım gizemleri çözmek için ilerlemeye devam ediyor. Murat altınların olduğu çantayı bulurken, Defne’nin Ozan’ın teknesinde yaşayacağı gerilim dolu anlar merak uyandırıyor.

MAVİYE SÜRGÜN’ÜN ALTINCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Serhat, Yasemin’i kanlar içinde yerde bulan Ali ve Defne’ye büyük bir iftira atarak yalan ifade verdi ve suçu Ali’nin üzerine attı. Tam o sırada Ali’nin daha önce darp ettiği aile de şikâyetçi olmak için karakola geldi. Üst üste yaşanan bu kötü gelişmelerden sonra Ali gözaltına alındı. Ozan’ın giderek köşeye sıkıştırdığı Defne çantayı aramaya devam ederken, Ayda’nın vefat etmeden önce Ali’yle boşanma aşamasında olduğunu öğrendi. Ortaya çıkan bu gerçek izleyicileri şoke etti. Yasemin’in kendine gelmesi üzerine Ali serbest bırakılırken, Deniz için korkulu dakikalar başladı. Yasemin, Deniz’i ele vermedi ancak bankaya yaptıklarını anlatacağını söyledi. Büyük bir korkuyla babası Salih’e her şeyi itiraf eden Deniz af diledi. Baba-kızın duygu yüklü sahnesi izleyenleri etkilerken Salih, Yasemin’in itirafını engelleyerek ikiliyi kurtardı. Deniz de Serhat’tan senedi alarak, yasak ilişkisine son verdi. Bölümün asıl sürprizi ise final sahnesinde yaşandı. Büyük bir çıkmazın içine giren Defne, her şeyi Ali’ye itiraf etti. Bu kez Ali, kendi davası için kilit bir rolde olan Ozan için Defne’den yardım istedi. Defne, Ali için her şeyi yapacağını söylerken ikili arasında büyük bir yakınlaşma yaşandı ve Ali, Defne’yi öptü. Bu anlara ise uzaktan onları izleyen Ozan şahit oldu. Yaşanan bu gelişmeden sonra Ozan’ın yapacakları merak uyandırdı.

İşte Maviye Sürgün’ün 7. Bölüm 2. Tanıtımı;

Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan Maviye Sürgün’ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

Maviye Sürgün yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de!

