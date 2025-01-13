Mavi bayrakta hedef dünya 1'inciliği

Mavi bayrak sayısında 3'üncü sırada yer alan Türkiye, dünya sıralamasında 1'inci olmayı hedefliyor.

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Dünyada 51 ülkede, kentteki yüzme alanlarında sürdürülebilirliği desteklemek için mavi bayrak programı uygulanıyor. Türkiye 2024 yılında listenin 3'üncü sırasında yer alırken Antalya ise en çok mavi bayrak plajlı kent oldu. Mavi bayrak ödülünü almaya hak kazanmak için plajların 33, marinaların ise 25 kriteri karşılaması gerekiyor.

Turizm faaliyetlerinin niteliğini artırmada mavi bayrağın etkili olduğunu söyleyen Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, "Mavi bayrak, halk tarafından en çok bilinen eko etikettir. Dünyada 51 ülkede mavi bayrak programı uygulanıyor. 2024 yılı verileriyle Türkiye 51 ülke arasında 3'üncü sırada. 567 plajla listenin ilk 3'ünde yer alıyoruz. Antalya ise 233 plajla dünya üzerinde en fazla mavi bayraklı plajın olduğu kent konumunda. Listenin ilk 10'unda Türkiye'den iki şehir var. Biri Antalya, diğeri Muğla. Ülkemizde turizm faaliyetinin çok nitelikli yapılıyor olması da bu ödüllerin bir etkeni haline geliyor" dedi.

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MAVİ BAYRAK BAŞVURU SÜRECİNDE SONA YAKLAŞILDI

Mavi bayrak başvuru sürecinde deniz suyu analizlerinin önemli etken olduğunu belirten Mustafa Ergiydiren, "Mavi bayrak, insanların aklına deniz ve turizm sezonu açıldığında geliyor. Fakat bunun önemli bir arka planı var. Başvuru süreci bizler için çok kritik. Aday olmak isteyen plaj, marina ve teknelerde incelemede bulunuyoruz. Bunların başında adaylık dosyaları geliyor. Ardından o plajın bulunduğu alanda atık su arıtma tesisinin iyi çalışması. Eğer bir arıtma bağlantısı yoksa bu plajın başvurusunu dahi kabul edemiyoruz. Ayrıca deniz suyu analizleri çok önemli. Deniz suyunun geçmiş 4 yılının analizlerine bakıyoruz. Yani 2025 başvurularını alırken analizlerde 4 yıl öncesine gidiyoruz. 16 Ocak'ta ulusal jüri toplantımızı yaparak başvuru sürecini noktalamayı planlıyoruz. Sonrasında başvuru dosyalarını yurt dışındaki uluslararası jüriye sunmak üzere Danimarka'ya göndereceğiz. Mayıs ayı başı gibi tüm dünyayla beraber mavi bayraklı iller açıklanacak. Bizde ülkemizde denetimlere başlayıp hak eden plaj, marina ve teknelere mavi bayraklarını teslim edeceğiz" dedi.

MARMARA VE KARADENİZ'DEN BAŞVURU SAYISI ARTTI

Dünya sıralamasında ilk 3'te yer alan Türkiye'yi listenin ilk sırasına çıkarmak için çalıştıklarını belirten Ergiydiren, “Hedefimiz dünya sıralamasında birinci olmak. Aynı zamanda niteliği ve kaliteyi artırmak istiyoruz. Çünkü ülkemizi milyonlarca yabancı turist ziyaret ediyor. Yerli ve yabancı tüm misafirlerimize sağlıklı ve güvenli turizm imkanı sunmaya çalışıyoruz. Deniz ve plaj anlamında nitelik çok önemli. Her yıl başvurularının yenilenmesi gerekiyor. Haritaya baktığımızda başvuruların daha çok Akdeniz ve Ege kıyılarında yoğunlaştığını görüyoruz. Ama son yıllarda Marmara, Karadeniz ve İstanbul'un çeşitli noktaları, Mersin ile Adana taraflarında da sayıların arttığını gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

"DENİZ KİRLİLİĞİNİN YÜZDE 80'İ KARASAL KÖKENLİ" Mavi bayrak almak isteyen plajların altyapı kontrollerini iyi bir şekilde yaptırmaları gerektiğini söyleyen Mustafa Ergiydiren, "Mavi bayrak aslında altyapıya yapılacak yatırımlarla doğru orantılı program. Deniz kirliliğinin yüzde 80'i karasal kökenli. Yapılacak arıtma tesisi yatırımlarının mavi bayrak sayılarının artması noktasında elimizi güçlendireceği kanaatindeyim. Bu aynı zamanda hem vatandaşlarımızın hem de ülkemizi ziyaret eden turistlerin daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde denize ulaşma, deniz aktivitelerinden faydalanma imkanını beraberinde getirecek. Belediyelere bu noktada iş düşüyor. Son zamanlarda Turizm Bakanlığı'nın da desteklediği birçok proje gerçekleştirdik. Antalya'da yeni arıtma tesisleri kuruldu" diye konuştu. "PLAJLARI KULLANANLARA DA BÜYÜK İŞLER DÜŞÜYOR" Ergiydiren, mavi bayrak almaya hak kazanmış fakat kriterleri yerine getirmeyen plajlar için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: "Plajları kullanan misafirlere de büyük işler düşüyor. Kriterlerin uygulanmasında olumsuz bir durumla karşılaşabilirler. Bunu en kısa sürede bizlere ya da bölgedeki yerel sorumlulara bildirmeleri çok önemli. Çünkü olumsuzlukların hızla giderilebilmesi, nitelikli ve hızlı şikayet prosedürüyle sağlanabilir. Tarafımıza ulaşan şikayetleri çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıllara nazaran plaj kullanıcılarından çok daha nitelikli şikayetler almaya başladık. Bu da sorunların çözümünde daha hızlı ve efektif olmamızı sağlıyor."