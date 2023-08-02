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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın yeni evi gündeme oturdu! - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın yeni evi gündeme oturdu!

        Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri İstanbul ve Galatasaray'da mutlu olduğu için reddeden ve sarı-kırmızılı kulüp ile üç yıllık sözleşme imzalayan Mauro Icardi, rezidanstan çıkarak villaya taşındı. Arjantinli golcünün yeni yuvası da gündeme oturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 10:11
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          Geçen sezon geldiği Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan ve Fransa günlerinden sonra adeta yeniden doğan Mauro Icardi, rezidanstan çıkıp villaya taşındı.

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          Sarı-kırmızılı kulüp ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Mauro Icardi'nin yeni yuvası da gündeme oturdu.

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          Arjantinli golcünün eşi Wanda Nara, 'İstanbul'daki evimiz' notuyla yeni yuvalarını tanıtırken detaylar da ortaya çıktı.

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          Göktürk'te bir lüks villaya taşınan Icardi'nin evinin aylık kirasının 30 bin Euro olduğu öğrenildi.

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          Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddederek Galatasaray'a 6 milyon Euro yıllık ücretle imza atan Arjantinli golcünün evinin kirasının kulüp tarafından karşılandığı da kaydedildi.

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