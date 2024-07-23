Wanda Nara çocuklarıyla tatilde
Geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi'den boşanacağını açıklayan Wanda Nara, çocuklarıyla birlikte tatile çıktı
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın evliliği bitme sürecinde. Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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Ardından Wanda Nara bir açıklama daha yaptı ve şunları söyledi: Hiçbir şeyden pişman değilim, hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Suçlu ya da üçüncü şahıslar yok, bizimki her zaman dışarıdan daha güçlüydü.
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Bu açıklamanın ardından Mauro Icardi'nin Avusturya'daki kampta oldukça düşünceli olduğu görülmüştü.
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Wanda Nara ise bir süredir çocuklarıyla tatil yapıyor.
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Wanda Nara, kızları Francesca ve Isabella ile Brezilya'ya gitti.
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Wanda Nara, kızlarıyla Rio de Janeiro'da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.
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37 yaşındaki Wanda Nara, renkli tatil pozlarına, "Sevdiğim her şeye sahibim" notunu düştü.
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Wanda Nara'nın Maxi Lopez ile evliliğinden üç çocuğu daha bulunuyor.