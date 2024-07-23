Ardından Wanda Nara bir açıklama daha yaptı ve şunları söyledi: Hiçbir şeyden pişman değilim, hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Suçlu ya da üçüncü şahıslar yok, bizimki her zaman dışarıdan daha güçlüydü.