Zorba eşini döverken böyle bağırdı: Senin hakkın ölüm!
Sakarya'da, 36 yaşındaki Adem Toyğar boşanma aşamasındaki eşi 32 yaşındaki T.C.T.'yi sokak ortasında, çocuklarının gözü önünde darp edip, "Senin hakkın ölüm, öleceksin" diye bağırdı. Toyğar tutuklanırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Sakarya'da olay, önceki gün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi’nde meydana geldi. Adem Toyğar (36), boşanma aşamasındaki eşi T.C.T. (32) ile sokak ortasında tartıştıktan sonra darp etmeye başladı.
ÇOCUKLAR BABALARINA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI
DHA'da yer alan habere göre çiftin küçük yaştaki 2 çocuğu, babalarına engel olmaya çalıştı. Çevredekiler müdahale edip, T.C.T.’yi kurtardı.
POLİS GÖZALTINA ALDI
Bu sırada Toyğar, "Senin hakkın ölüm, öleceksin" diye bağırdı. Toyğar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Durumu iyi olan T.C.T., hastaneye gidip darp raporu aldı. Bu arada yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı.
UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ
Adem Toyğar hakkında eşinin daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Uzaklaştırma kararına uymayıp eşini darp eden Adem Toyğar, emniyetteki sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.