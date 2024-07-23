Neredeyse bir servet değerindeler: İşte yüksek bütçeli ve göz alıcı 5 düğün!
Çok az çift, düğünlerini planlarken "para sorun değil" diyebilir. Ancak aşırı zenginler için abartılı düğünler genellikle statü ve prestijin bir göstergesidir. Peki, daha önce bir düğünün maliyetinin 100 milyon dolar olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? İşte, kraliyet ailesi düğünlerinden zengin sanayicilerin çocuklarının düğününe kadar abartılılığı yeni zirvelere taşıyan 5 düğün!
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Düğünler, çiftlerin en özel günlerini kutladıkları ve sevdikleriyle paylaştıkları anlamlı anlardan oluşur. Ancak bazı düğünler var ki, gösterişleri ve harcanan paralarla adeta servet değerinde olabilirler. Bu lüks düğünler, televizyondan izlenecek kadar şatafatlı detayları ve göz kamaştırıcı organizasyonları ile dikkat çekebilir. Haberimizde İngiliz kraliyet ailesinin düğünlerinden milyarder ailelerin düğünlerine kadar bazı en pahalı düğünleri derledik. İşte, detaylar...
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1. PRENSES DIANA VE PRENS CHARLES
Bir kraliyet düğünü her zaman abartılı bir olaydır ve Prens Charles (daha sonra III. Charles) geleceğin prensesi Diana ile evlendiğinde de bu bir istisna değildi. Düğün öncesi şenlikler arasında Buckingham Sarayı'nda bir gala balosu vardı ve düğünden önceki gece Londra'da devasa bir havai fişek gösterisi düzenlendi. Tören St. Paul Katedrali'nde yapıldı ve 3 bin 500 kişi katılırken yaklaşık 750 milyon kişi televizyondan izledi.
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Diana'nın ipek tafta elbisesi 10 bin inci içeriyordu ve 8 metre uzunluğunda bir kuyruğu vardı. Elbisenin yapımı üç ay sürdü ve yaklaşık 115 bin dolara (bugünkü maliyeti yaklaşık 380.000 dolar) mal olduğu düşünülüyor. 120 konukla sınırlı olan düğün resepsiyonunda 27 süslü pastanın da yer aldığı görkemli bir menü vardı. Tüm düğünün 1981 yılında 48 milyon dolar (enflasyona göre ayarlandığında 166 milyon dolar) tuttuğu biliniyor.
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2. ISHA AMBANI VE ANAND PIRAMAL
2018 yılında zengin sanayici Mukesh Ambani'nin kızı Isha Ambani ve milyarder Ajay Piramal'ın oğlu finansçı Anand Piramal arasındaki evlilik, İtalya'daki Como Gölü'nde bir nişan partisiyle başladı. Çift ve konuklarına şarkıcı John Legend serenat yaptı. Şehre bir teşekkür olarak Ambani ailesi, 4 gün boyunca 5 binden fazla sakini doyuracak yiyecek sağladı.
Fotoğraf: Yeni evli çift Isha Ambani (sağda) ve Anand Piramal, Hindistan'ın Mumbai kentinde el ele oturuyorlar. Kaynak: AP
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Bunun yanı sıra ünlü şarkıcı Beyoncé daha sonra Hindistan'daki Udaipur Şehir Sarayı'nda düzenlenen düğün öncesi bir etkinlikte sahne aldı. Ambani'nin gelinliğinin ise 12 milyon dolara mal olduğu bildirildi. Ayrıca düğünün gerçekleştiği Mumbai'deki Ambani'nin 27 katlı ikametgahı Antilia'yı ve oraya giden sokağı süslemeye yetecek kadar çiçek vardı. Tüm düğünün 100 milyon dolar tuttuğu biliniyor.
Fotoğrafta Beyoncé'un düğün için geldiği görülüyor. Kaynak: AP
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3. PRENS HARRY VE MEGHAN MARKLE
Prens Harry'nin, Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile olan düğünü dünya çapında yaklaşık 1,9 milyar kişi tarafından izlendi. Düğünün olağanüstü maliyetine Markle'ın Givenchy elbisesi de dahildi; minimalist bir tasarım olmasına rağmen fiyatı 265 bin dolardı. George Clooney, Serena Williams ve Oprah Winfrey gibi konuklar iki koro, bir orkestra ve şapel orgunda Luke Bond tarafından ağırlandı.
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II. Elizabeth'in ev sahipliği yaptığı öğle yemeği törenin ardından gerçekleşti ve Elton John'ın bir performansı yer aldı. Ardından Prens Charles yaklaşık 200 konuk için bir akşam resepsiyonu düzenledi. Bildirildiğine göre güvenlik en büyük masraftı ve yaklaşık 35 milyon dolara mal oldu. Tüm düğün ise toplam 45 milyon dolar tuttu.
Fotoğrafta İngiltere prensi Harry, St. George Şapeli'nde gerçekleşen düğünleri sırasında Meghan Markle'ın duvağını açıyor. Kaynak: AP
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4. İSPANYA PRENSİ FELIPE VE LETIZIA ORTIZ ROCASOLANO
Letizia Ortiz Rocasolano, 2002 yılında İspanya'nın kraliyet varisi Prens Felipe (sonradan VI. Felipe) ile tanıştığında bir petrol felaketi hakkında bir hikaye üzerinde çalışan bir yayın gazetecisiydi. 2 yıl sonra aralarında İngiltere prensi Charles ve Monako prensi Albert gibi diğer kraliyet ileri gelenlerinin de bulunduğu bin 200'den fazla konuğun katıldığı bir televizyon töreniyle evlendiler.
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Ortiz, 8 milyon dolara mal olan Manuel Pertegaz tasarımı bir elbise giydi ve Madrid'deki Almudena Katedrali'ndeki törene Rolls-Royce Phantom IV ile geldi. 2004'te gerçekleşen bu düğünün toplam maliyetinin 35 milyon dolar olduğu düşünülüyor.
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5. PRENS WILLIAM VE KATE MIDDLETON
İngiliz tahtının varisi Prens William, Londra'daki Westminster Abbey'de Kate Middleton ile evlendiğinde bu 2 milyardan fazla insan tarafından izlenen küresel bir olaydı. 2011'de gerçekleşen düğünün toplam 33 milyon dolara mal olduğu biliniyor. Middleton'ın 434 bin dolarlık yerlere kadar uzanan fildişi rengi elbisesi, dantel aplikeli bir korsaj ve yaklaşık 2,7 metre uzunluğunda bir kuyruğa sahipti.
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Çiçeklere 800 bin dolar harcandığı tahmin ediliyor ve manastıra 8 ağaç yerleştirildiği biliniyor. Ayrıca kraliçe II. Elizabeth'in Buckingham Sarayı'nda şarap, şampanya, kanepe ve sekiz katlı meyveli kekin tadını çıkaran yaklaşık 600 konuk için bir resepsiyon verdiği biliniyor. Bunu, birkaç saat sonra ise Prens Charles'ın 300 konuk için verdiği bir akşam yemeği ve dans izledi.
Kaynak: Britannica
Fotoğraf kaynakları: Shutter Stock