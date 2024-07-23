1. PRENSES DIANA VE PRENS CHARLES

Bir kraliyet düğünü her zaman abartılı bir olaydır ve Prens Charles (daha sonra III. Charles) geleceğin prensesi Diana ile evlendiğinde de bu bir istisna değildi. Düğün öncesi şenlikler arasında Buckingham Sarayı'nda bir gala balosu vardı ve düğünden önceki gece Londra'da devasa bir havai fişek gösterisi düzenlendi. Tören St. Paul Katedrali'nde yapıldı ve 3 bin 500 kişi katılırken yaklaşık 750 milyon kişi televizyondan izledi.