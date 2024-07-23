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        Haberler Dünya İsrail'de UNRWA'yı "terör örgütü" olarak tanımlayan tasarı, meclisteki ilk oylamadan geçti | Dış Haberler

        İsrail'de UNRWA'yı "terör örgütü" olarak tanımlayan tasarı, meclisteki ilk oylamadan geçti

        İsrail'de, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) "terör örgütü" ilan eden, ülkedeki çalışmalarını yasaklayan ve çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören 3 yasa tasarısı, meclisteki ilk oylamadan geçti. Ürdün ise İsrail'in, UNRWA'yı "terör örgütü" ilan etme kararını kınadı ve bunun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 00:41 Güncelleme: 23.07.2024 - 01:12
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        O tasarı İsrail'de ilk oylamadan geçti
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        The Times of Israel gazetesinin haberine göre, mecliste yapılan oylamada, Ajansın İsrail'deki çalışmalarını yasaklayan birinci yasa tasarısı 9 ret oyuna karşı, 58 oyla kabul edildi.

        Ajans çalışanlarının yasal dokunulmazlıklarının ve ayrıcalıklarının kaldırılmasını öngören ikinci yasa tasarısı 9 aleyhte oya karşı 63 oyla, UNRWA'nın "terör örgütü" ilan edilmesini ve İsrail'in Ajans'la ilişkilerini kesmesini talep eden üçüncü tasarı ise 10 ret oya karşı 50 oyla geçti.

        Tasarıların, yasalaşmaları için geçmeleri gereken ikinci ve üçüncü oylamalara hazırlık için Meclis Dışişleri ve Savunma Komisyonuna gönderileceği kaydedildi.

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        Muhalefetteki Yisrael Beytenu (İsrail Evimiz) Partisinden milletvekili Yulia Malinovsky, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Ordu Sözcüsünün, UNRWA'yı terörizmle ilişkilendiren yeni açıklamalar yapmadığı bir gün geçmiyor." diyerek yasa tasarılarının onaylanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        FKÖ VE FETİH'TEN TEPKİ

        Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak ilan ederek, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler (BM) örgütlerini hafife aldığını belirtti.

        "İşgalin, Filistin halkına karşı her gün işlenen en çirkin terörizm şekli olduğunu" kaydeden Şeyh, İsrail Meclisi'nin, uluslararası insani bir örgütle ilgili aldığı karara, bu örgütü siyasi, mali ve ahlaki açıdan destekleyen uluslararası bir pozisyon alınarak karşı çıkılması gerektiğini vurguladı.

        Fetih Hareketi de yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu adımı "uluslararası hukuka açık bir meydan okuma ve Filistin halkının tarihi haklarını ortadan kaldırma girişimi" olarak nitelendirdi.

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        Açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in aldığı kararlara karşı kararlı bir duruş sergileme ve onu uluslararası hukuka ve ondan kaynaklanan karar ve anlaşmalara uymaya zorlama çağrısı yapıldı.

        İSRAİL'İN İDDİALARI NE?

        BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

        Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

        UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

        Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin "terör örgütleriyle bağlantıları olduğu" ve "7 Ekim saldırılarına karıştığı" yönündeki iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

        Bağımsız İnceleme Grubu, Gazze'de yaklaşık 13 bin personeli bulunan UNRWA'nın "tarafsız bir şekilde çalışabilme kapasitesini araştırırken, İsrail'in 7 Ekim saldırıları kapsamında 12 UNRWA çalışanına yönelttiği iddialar BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisi (OIOS) tarafından yürütülüyor.

        Bağımsız İnceleme Grubu, 20 Mart'ta yayımladığı ara raporda, UNRWA'nın tarafsızlık ilkesini uygulamak için gerekli mekanizmalara sahip olduğuna ve bazı alanların geliştirilebileceğine işaret etmişti.

        ÜRDÜN'DEN KINAMA

        UNRWA'nın terör örgütü ilan edilmesini öngören yasa tasarısının İsrail Meclisi'nde ilk oylamadan geçmesinin ardından Ürdün Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "Bu karar, Ajansın katledilmesi, siyasi olarak tasfiye edilmesi, Filistinli mültecilerin vatanlarına geri dönüş ve tazminat haklarını teyit eden sembolik anlamının hedef alınması çalışmasıdır." ifadesi kullanıldı.

        İsrail'in, UNRWA'yı hedef alan iddiaları ve uygulamalarıyla, onun Filistin halkına insani yardım sunma konusunda oynadığı merkezi rolü bypass ettiği ve uluslararası hukuku da açıkça ihlal ettiği kaydedildi.

        Ajansın, başta Gazze olmak üzere faaliyet gösterdiği bölgelerde oynadığı rolün ehemmiyetine vurgu yapılan açıklamada, uluslararası topluma, Ajansın insani görevini yerine getirebilmesi için onu siyasi ve maddi olarak destekleme çağrısı yapıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
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