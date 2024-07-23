Gazze, kürtaj, göç: Kamala Harris'in bu konularda duruşu nasıl? | Dış Haberler

Gazze, kürtaj, göç: Kamala Harris'in bu konularda duruşu nasıl? | Dış Haberler

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ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde hareketli günler yaşanıyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle gözler Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e çevrildi. Siyahi Güney Asya kökenli bir kadının kendisinden neredeyse 20 yaş büyük ABD tarihindeki en yaşlı başkan adayı ile karşı karşıya kalması muhtemel.

Eğer Kamala Harris başkan adayı, Biden'ın çekilmesinin ardından geniş çapta paylaşılan 2020 Harris kampanya reklamında söylendiği gibi, Trump "Anti-Trump" söylemlerle karşı karşıya gelecek. Bir günde 81 milyon dolar Haberi Görüntüle Peki Trump'ı yenebilir mi? Kamala Harris bunu başarırsa 200 yılı aşkın ABD tarihinde ilk kez bir kadın başkan göreve gelecek. Harris'in adaylığa seçilmesi durumunda seçim kampanyasında, İsrail-Hamas çatışmaları, enflasyon, kürtaj, göç ve daha pek çok konuya odaklanması bekleniyor. REKLAM

GAZZE Harris teknik olarak Gazze konusunda Biden'ın çizgisine uysa da konu İsrail'i eleştirmek ve Filistinlileri anlamak konusunda daha güçlü biri olarak görülüyor. Mart ayında Alabama'da yaptığı Gazze'ye ilişkin konuşması alkışlanmıştı. Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim? Haberi Görüntüle Harris, "Gazze'de insanlar açlıktan ölüyor. Koşullar insanlık dışı. Ve insanlığımız bizi harekete geçmeye zorluyor. Gazze'deki acıların boyutu göz önüne alındığında, derhal ateşkes sağlanmalı." diye konuşmuştu. Ateşkesin ise "altı hafta boyunca" olacağını dile getirmişti.

KÜRTAJ ABD'de 5 Kasım'da yapılacak seçimde kürtaj konusunun kilit bir konu olacağı kesin. Demokratlar, Harris'in, eğer aday olursa, Demokrat seçmenler arasında kadın olmasının lehine olacağını umuyorlar; özellikte de kürtaj karşıtı düşünceleriyle bilinen, kürtaj hakkı mücadelesinin sembolü olan Roe v. Wade kararının bozulmasıyla övünen Trump karşısında. REKLAM Harris, 2023'ün sonlarından itibaren, ikinci bir Trump yönetiminin kürtj haklarına yönelik oluşturduğu tehditleri vurgulamak için ulusal bir tura çıktı. Bu, Biden'ın uzak durduğu için eleştirildiği bir konu. Biden, Roe v Wade'i savundu ancak "kürtaj konusunda pek iyi olmadığını" söylemişti. Trump daha önce bir kadına karşı yarıştı ve onu mağlup etti: Hillary Clinton. Roe v Wade'den sonra, kürtaj haklarını açıkça savunan bir kadın başkanın olma olasılığı daha fazla insanı motive edebilir, kürtaj hakkının savunan insanların Harris'e oy vermeye ikna edebilir.

GÖÇMENLER Reuters'in bildirdiğine göre Trump, Harris'in aday olması durumunda kararsız seçmenleri ikna etmek için göçmenler ve yaşam pahalılığı konusunun üzerinde duracak. Trump bunun beklentisiyle haftalardır seçim kampanyası, Biden'ın çekilmesi ve Harris'in adaylığı ihtimaline hazırlanıyor. Başkan Yardımcısı olarak Harris, Cumhuriyetçilerin uzun süredir iddia ettiği gibi sınır politikasını değil, Orta Amerika'daki kuzey üçgen ülkelerinden gelen göçün temel nedenlerini ele almakla görevlendirildi. Bu görevde Harris, Latin Amerika'dan Kuzey Amerika'ya göçün nedenlerini ele almak için 2023'te 950 milyon dolar ayrıldığını açıkladı. REKLAM Noel arifesi de dahil olmak üzere birçok kez sığınmacıların otobüslerle Harris'in evine götürülmesini organize eden Cumhuriyetçiler tarafından hedef alındı. Harris, şubat ayında New York'taki Spectrum News'e ABD göç sisteminin "bozulmuş" olduğunu söyledi ve "Göç sistemimizin bozuk olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini biliyoruz ve sanırım birçok kişi bunu uzun zamandır biliyor." dedi. Harris Senatör olduğu dönemde, Amerika Birleşik Devletleri'ne çocukken yasa dışı olarak getirilen kişilerin iş ve yasal yolların genişletilmesini güçlü bir şekilde savundu. ENFLASYON Trump kampanya ekibinin Harris'e yönelik ikinci büyük atağı ekonomi üzerinden olacak. Kamuoyu yoklamaları sürekli olarak Amerikalıların yüksek gıda ve yakıt maliyetlerinden ve ev satın almayı zorlaştıran faiz oranlarından memnun olmadıklarını gösteriyor. Trump Pazar günü yaptığı açıklamada, "Harris, ulusumuzun insanları için Joe Biden'dan bile DAHA KÖTÜ olacak."dedi. REKLAM Haziran enflasyon rakamlarının beklenenden iyi olması, fiyatların düşmesi, Fed'in yakında faiz oranlarını düşürebileceği umutlarını artırdı. Enflasyon Mayıs ayında değişmeden Haziran ayında aylık bazda %0,1 düştü. Ancak hayat pahalılığı hâlâ yüksek ve bu seçimde insanların 'cepleri' ön planda olacak. Harris, 21 Temmuz'da NBC'ye bağlı yerel bir haber kanalı olan WDSU ile yaptığı röportajda yaşam maliyetine değindi. Harris, "Başkan ve yönetimimizin muhtemelen en büyük önceliği yakıt fiyatlarını ve yaşam masraflarını düşürmektir" dedi. "Pandemiden önce net değilse de sonrasında kesinlikle netleşti, insanlar hasta olduklarında evde kalmaları ya da evlerine yemek getirme konusunda bir tercih yapmak zorunda kalmamalı. Yani bunlar uğruna savaşmaya devam edeceğimiz bazı şeyler."