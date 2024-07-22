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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF açıkladı: Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik! - Futbol Haberleri

        TFF açıkladı: Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!

        TFF, yeni sezonda kulüplerin kadrolarında 14 yabancı bulundurabileceklerini ve maç kadrolarında 12 yabancının yer alabileceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 20:12 Güncelleme: 22.07.2024 - 20:46
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        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
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        Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yönetimi, İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki ilk büyük hamlesini gerçekleştirildi.

        YABANCI SINIRI 14'E YÜKSELTİLDİ

        Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni yönetim kurulunun ilk toplantısı sonrası yabancı sınırının 12'den 14'e yükseltilmesi kararlaştırıldı. Alınan karara göre kadrolarında 14 yabancı bulundurabilecek olan Süper Lig kulüpleri, maç kadrosuna 12 yabancı futbolcuyu yazabilecek.

        SAHADA 11 YABANCI OLABİLECEK

        Süper Lig'de yeni sezonda aynı anda 11 yabancı oyuncu sahada bulunabilecek. TFF'nin aldığı yeni kararla geçtiğimiz sezon sahada 3 Türk futbolcunun oynama kuralı kalkmış oldu.

        İşte TFF'den yapılan açıklama;

        "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda Profesyonel Liglerdeki Futbolcu Uygunluklarında değişiklikler yapılmasını kararlaştırdı. Buna göre; Trendyol Süper Lig'de, A Takım Listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım Listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka İsim Listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı. Trendyol 1. Lig'de, A Takım Listesine yazılacak Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan futbolcu sayısı 8 olarak belirlendi. Bu futbolculardan müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda en fazla 6'sının bulunabilmesine imkan sağlandı. TFF 2 ve TFF 3. Lig'de 2023 - 2024 Sezonunda uygulanan Futbolcu Uygunluklarının yaş düzeltmeleri yapılmak suretiyle bu sezon da aynen devam etmesi kararlaştırıldı."

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