Brezilya basını duyurdu: Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Wesley ismi gündeme gelmişti. Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Sarı-Lacivertliler genç yıldızın transferinde aşama kaydetti. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler için bir süre önce gündeme gelen Wesley konusunda yeni bir gelişme yaşandı.
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Brezilya basınından Esportiva'nın haberine göre; Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki hücumcu için Corinthians arasında transfer görüşmelerinde ilerleme kaydedildiği belirtildi.
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Wesley'in bu yaz takımdan ayrılacağı aktarılırken, Fenerbahçe'nin transferi bitirmeye yakın olduğu yazıldı.
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Daha önce UOL Esporte'nin haberinde ise; sarı lacivertli kulübün, Wesley'i kadrosuna katmak için Brezilya ekibine 18 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği iddia edilmişti.
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Corinthians ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Wesley'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
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Corinthians ile 2024'te 39 maçta süre bulan Wesley, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
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