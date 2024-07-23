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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağrı haberleri: Amca ile yeğeni öldüren inat | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Amca ile yeğeni öldüren inat!

        Ağrı'dan Samsun'a misafirliğe gelip, girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki Yasin Batır ile amcası 37 yaşındaki Bülent Batır hastanede hayatını kaybetti. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranların, yasak bölgede yüzen Batır ailesini birçok kez uyardıkları öne sürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 09:22 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:06
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        Amca ile yeğeni öldüren inat!
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        Samsun'da olay, 20 Temmuz'da, saat: 18.00 sıralarında Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ağrı'dan misafirliğe gelen Yasin Batır (17), babası Gökhan Batır (44) ve amcası Bülent Batır (37) ile serinlemek için denize girdi.

        ÜÇÜ DE DENİZDE ÇIRPINMAYA BAŞLADI

        Yasin Batır 17 yaşındaydı.
        Yasin Batır 17 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra 3 kişinin denizde çırpındığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İKİSİNİN BİLİNCİ KAPANDI

        Hayatını kaybeden Bülent Batır 37 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Bülent Batır 37 yaşındaydı.

        Bu sırada olay yerine yakın olan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar, Gökhan Batır'ı bilinci açık, Bülent ve Yasin Batır'ı bilinci kapalı şekilde kıyıya çıkardı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YASİN VE AMCASI HAYATINI KAYBETTİ

        Ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından 3 kişiyi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Yasin Batır ve amcası Bülent Batır, dün sabah hayatını kaybetti.

        "YASAK BÖLGEDE YÜZDÜLER" İDDİASI

        Gökhan Batır'ın yoğun bakımdaki tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Diğer yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranların, yasak bölgede yüzen Batır ailesini birçok kez uyardıkları öne sürüldü.

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        #Samsun
        #Son dakika haberler
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