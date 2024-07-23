Samsun'da olay, 20 Temmuz'da, saat: 18.00 sıralarında Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ağrı'dan misafirliğe gelen Yasin Batır (17), babası Gökhan Batır (44) ve amcası Bülent Batır (37) ile serinlemek için denize girdi.

DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra 3 kişinin denizde çırpındığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İKİSİNİN BİLİNCİ KAPANDI

Hayatını kaybeden Bülent Batır 37 yaşındaydı.

Bu sırada olay yerine yakın olan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar, Gökhan Batır'ı bilinci açık, Bülent ve Yasin Batır'ı bilinci kapalı şekilde kıyıya çıkardı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YASİN VE AMCASI HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından 3 kişiyi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Yasin Batır ve amcası Bülent Batır, dün sabah hayatını kaybetti.

"YASAK BÖLGEDE YÜZDÜLER" İDDİASI

Gökhan Batır'ın yoğun bakımdaki tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Diğer yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranların, yasak bölgede yüzen Batır ailesini birçok kez uyardıkları öne sürüldü.