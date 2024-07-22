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        Haberler Gündem Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi? Konunun uzmanı Prof. Okan Tüysüz Habertürk'e konuştu - Gündem Haberleri

        Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi? Konunun uzmanı Prof. Tüysüz Habertürk'e konuştu

        Türkiye genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcaklıklar ile deprem arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir mi? İTÜ'den Prof. Dr. Okan Tüysüz, Habertürk'ten Mesut Yar'ın sorularını yanıtladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 23:39 Güncelleme: 22.07.2024 - 23:47
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        Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi?
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        İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Prof. Dr. Okyan Tüysüz, Habertürk'ten Mesut Yar'ın sorularına şu yanıtı verdi:

        "HERHANGİ OLAĞAN DIŞI BİR DURUM YOK"

        Türkiye'de 485 bilinen fay var. En azından 500'ün üzerinde fay var. Bunlardan bir tanesi deprem üretse ülkede deprem etkinliği sürmüş oluyor. Herhangi olağan dışı durum yok. Özellikle 4-5 gibi depremler her an meydana gelebilir. Buna başka anlamlar yüklemek manasıdır.

        "AŞIRI SICAKLAR DEPREMİ TETİKLEMEZ"

        Depremle sıcak ilişkisinden bahsedemeyiz. 6 Şubat depremi Şubat'ta kar yağarken oldu. Kar yağdığı zaman deprem oluyor diyemeyeceğimiz gibi. Sıcaklıklar, soğukluklar ve diğer meteorolojik olaylarla depremin ilgisi yok. Meteorolojik olaylarla depremin, özellikle sıcaklıkların hiçbir ilgisi yok.

        "BU TÜR DEPREMLER DEVAM EDECEKTİR"

        2023 Şubat depreminden sonra özellikle Doğu Anadolu'da uzun süren deprem etkinliği var. Hala bu bölgede muhtelif depremler, artçı depremler oluyor. Dolayısıyla bu depremler devam edecek. Ege bölgesi ve bugün deprem de dahil olmak üzere dünyanın en sık bölgelerinden birisi. En büyük deprem değil ama sık deprem üreten bölgelerden.

        "MARMARA VE BİNGÖL YEDİSU'YA DİKKAT"

        Büyük deprem beklentisi olan yerler Marmara, Bingöl Yedisu gibi bölgeler. Buralar artık zamanını doldurmuş herhangi bir zamanda olabilecek depremler. Maalesef ne toplum ne kişi ne idare olarak depreme hazır olduğumuz söylenemez.

        Haberin görseli AA tarafında servis edilmiştir

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        #Okan Tüysüz
        #sıcak ve deprem
        #haberler
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