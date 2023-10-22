Galatasaray, Beşiktaş maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Sarı kırmızılı kulüp, Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında dün Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

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BAYERN MAÇINDA OYNAMA ŞANSI VAR

Derbiyi sekerek tamamlayan ve stattan da yine yürümekte zorlanarak ayrılan Mauro Icardi'nin çekilen MR sonuçları can sıksa da korkulacak boyutta ciddi bir durum olmadığı öğrenildi. Habertürk'ten Çağatay Çelik'in edindiği bilgiye göre Arjantinli golcünün salı günkü Bayern Münih müsabakasında forma giyme şansı bulunuyor.