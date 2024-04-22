Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

Icardi, rakipleri Fenerbahçe'nin Sivas'taki puan kaybının ardından Hatayspor maçında yaptığı gol sevincini paylaştı.

Müsabakanın 12. dakikasındaki duran top sonrasında fileleri havalandıran Icardi, golün ardından tribünlere giderek uyku hareketi yapmıştı. Kendisiyle özdeşleşen gol sevinci yerine farklı bir sevinç yaşayan Icardi'nin Curry sevinci bir kısım futbolseverler tarafından ise Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı. Tecrübeli golcünün müsabaka sonrasında yaptığı açıklamalar da bu yorumları destekler nitelikteydi.

Uyku hareketi yaptığı gol sevinci hakkında konuşan Icardi, "Biz maç maç gidiyoruz. Maç önünde aslında kulübümüz ve başkanımız hakkında bazı yorumlar yapılmış, onu duyduk" ifadelerini kullanmıştı.

"Biz dürüst bir takımız, dürüst bir kulübüz. Maç maç devam edip burada elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene de bunu yaptık ve şampiyon olduk sezonun sonunda. Yaptığımız işin yok sayılmasını hoş karşılamıyoruz tabii ki. Bize saldırı olduğu zaman da cevap vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bence iyi uyuyacağız bu akşam diyebilirim"

Diğer yandan Icardi'nin bu sevinci, Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin 'Night night' hareketine de benzetildi. NBA'in de paylaştığı bu sevinç ise Golden State Warriors'în Dallas Mavericks ile oynadığı müsabakada ortaya çıkmıştı.