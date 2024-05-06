Mauro Icardi'den Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası paylaşım
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile 0-0 berabere kalırken Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi de sarı-lacivertlilerin puan kaybı sonrasında göndermeli bir paylaşım yaptı
Giriş: 06.05.2024 - 22:30 Güncelleme: 06.05.2024 - 22:30
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalması sonrası bir paylaşım yaptı.
Bitime 3 hafta kalan puan farkının 6'ya çıkması sonrası Instagram hesabından bir paylaşım yapan Mauro Icardi, Hatayspor maçında yaptığı "uyku" sevincini paylaştı.
İşte Mauro Icardi'nin paylaşımı:
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