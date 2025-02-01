Mauro Icardi'den, aşk dolu paylaşım

"HAYAT BİR ŞİİR GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Icardi, yaptığı paylaşıma aşk dolu şu sözleri ekledi; "Milan'ın gökyüzünde, yağmurla ve seninle, hayat bir şiir gibi görünüyor. Milano'nun sokaklarında, el ele yürümek, sanki zaman sadece bizim için duruyormuş gibi"