Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!

        İstanbul'da, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin olayda, sanıkların yeni görüntülerine ulaşıldı. Katil zanlısı B.B'nin Minguzzi'yi bıçakladığı anı arkadaşlarına el ve kol hareketleri yapıp gülerek anlatması metrobüs durağındaki kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 07:33 Güncelleme: 07.05.2025 - 08:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Kadıköy'de, arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi (15) ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından saat 08.20 sıralarında 5 kez bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

        KAÇAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

        AA'daki habere göre ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Minguzzi, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

        ZANLILAR İÇİN 24 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

        YENİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

        Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklar B.B. ve U.B'nin, olayın hemen sonrasına ait yeni görüntüleri Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasına girdi.

        17 DAKİKA SONRA METROBÜSTE BULUŞTULAR

        Görüntülere göre, Minguzzi'yi bıçaklayan sanık B.B. saat 08.37'de Uzunçayır Metrobüs durağına gitti. Bir süre sonra B.B'nin yanına U.B. ve diğer arkadaşları geldi.

        NASIL BIÇAKLADIĞINI CANLANDIRDI

        Duraktaki bankta oturan grup sohbet ederken, B.B'nin Minguzzi'yi bıçakladığı anı arkadaşlarına el ve kol hareketleri yapıp gülerek anlatması dikkat çekti.

        TEKME ATIŞINI GÖSTERDİ

        Yine, gruptaki bir kişi de yerde yatan Minguzzi'nin tekmelenmesini ayak hareketleriyle gösterdi. Durakta bir süre konuşan grup, saat 08.40'ta gelen metrobüse binerek buradan uzaklaştı.

        Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mattia Ahmet Minguzzi
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hindistan Pakistan'a saldırdı
        Hindistan Pakistan'a saldırdı
        İki kardeşin cansız bedeni bulundu
        İki kardeşin cansız bedeni bulundu
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Sağanak yağmur uyarısı! Lodos var, sıcaklıklar artıyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Lodos var, sıcaklıklar artıyor
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Inter tarih yazdı: Final biletini aldı!
        Inter tarih yazdı: Final biletini aldı!
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 1 yaralı
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Trump'tan İran'la ilgili açıklama
        Trump'tan İran'la ilgili açıklama
        Tacizcisi tutuklandı
        Tacizcisi tutuklandı
        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama
        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama
        Yeni HSK üyeleri belirleniyor
        Yeni HSK üyeleri belirleniyor
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Habertürk Anasayfa