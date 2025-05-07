Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!

İstanbul Kadıköy'de, arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi (15) ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından saat 08.20 sıralarında 5 kez bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

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KAÇAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI AA'daki habere göre ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Minguzzi, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

ZANLILAR İÇİN 24 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklar B.B. ve U.B'nin, olayın hemen sonrasına ait yeni görüntüleri Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasına girdi.

17 DAKİKA SONRA METROBÜSTE BULUŞTULAR Görüntülere göre, Minguzzi'yi bıçaklayan sanık B.B. saat 08.37'de Uzunçayır Metrobüs durağına gitti. Bir süre sonra B.B'nin yanına U.B. ve diğer arkadaşları geldi.

NASIL BIÇAKLADIĞINI CANLANDIRDI Duraktaki bankta oturan grup sohbet ederken, B.B'nin Minguzzi'yi bıçakladığı anı arkadaşlarına el ve kol hareketleri yapıp gülerek anlatması dikkat çekti.

TEKME ATIŞINI GÖSTERDİ Yine, gruptaki bir kişi de yerde yatan Minguzzi'nin tekmelenmesini ayak hareketleriyle gösterdi. Durakta bir süre konuşan grup, saat 08.40'ta gelen metrobüse binerek buradan uzaklaştı. Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı Haberi Görüntüle