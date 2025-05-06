Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre; Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı. Minguzzi cinayeti davasında, kamera kayıtlarının dökümüne dair bilirkişi raporu mahkemeye ulaşmasıyla birlikte yeni iddialar ortaya çıkmıştı. Ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, olay yerinde bulunan ve kamera görüntülerinde yer alan 2 çocuğun, cinayet sanıkları ile birlikte hareket ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

YAKALANDILAR

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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Epözdemir’in bu şikayeti üzerine savcılık, 2 çocuk şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri görüntülerde tespit edilen 2 çocuğun kimliğini belirledi. Ardından düzenlediği operasyonla 2 çocuk yakalandı. Yakalanan 2 çocuk şüpheli Kadıköy Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi.

Çocuk şüphelilerden 14 yaşındaki A.Ö.'nün kasten yaralamadan emniyette kaydı olduğu, diğer bir şüphelinin ise M.A.D. 18 yaşında olduğu belirlendi.

Biricik evladımız Ahmet Minguzzi'nin canice katledilmesine ilişkin olarak dosyaya giren yeni kamera kayıtları nedeniyle tutuklu sanıklarla birlikte olay yerinde bulunan ve eylem üzerinde ortak hakimiyet kurarak cinayete iştirak eden müşterek failler hakkında 1 Mayıs 2025 tarihli… — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) May 6, 2025

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*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.