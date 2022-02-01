TRT 1 ekranlarında sevilen dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bu hafta 56. bölümüyle seyirci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı araştırılıyor. Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığı sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri. Dizinin yeni bölüm fragmanında Naci karakterinin eve gelirken fenalaştığı görülüyor. Diziseverler Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu, ölecek mi sorusunun cevabını ve Naci'nin hastalığı ne sorusunu araştırıyor.