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MasterChef Türkiye'de son bölümde menüde ekler, dereotlu poğaça, sakallı sandviç, sosyete mantı, vişne mekik ve çilekli tart vardı. Yarışmacılar oyuna başladıktan sonra şefler Mavi ve Kırmızı takımın her şeyi bırakıp karşı istasyona geçmesini istedi.

Yapılan oylama sonucunda Mavi takım 4-3 kazandı. Kırmızı takım bu hafta bir kez daha dokunulmazlığı kaybedince yeniden eleme oyununa gitti.

Eleme oyununda Somer Şef'in yaptığı Hint yemeği Rogan Josh yapıldı. Yarışmacılar yemeği yaparken zor anlar yaşadı.

DOKUNULMAZLIĞI ALAN EBRU ELEME ADAYI OLARAK TANYA'YI BELİRLEDİ.

TAKIM OYLAMASI SONUCU EMİR BELİRLENDİ.

DAHA ÖNCE BERKER VE SEFA ELEME ADAYI OLMUŞTU.