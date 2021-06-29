MasterChef 2021 yarışmacıları yakından takip ediliyor. TV 8'in sevilen yemek yarışmasında Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yapılan yemekleri tadarak değerlendiriyor. İzleyiciler MasterChef 2021 yarışmacılarını merak ediyor. Peki, MasterChef Türkiye yeni yarışmacıları belli oldu mu? İşte detaylar...

MASTERCHEF 2021 HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

Masterchef yarışması haftanın 7 günü yayınlanacak.

MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİMLER?

Masterchef yarışmacıları her sezon olduğu gibi program başlar başlamaz merak ediliyor. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu jüri koltuğunda yerini alacağı Masterchef 2021 yarışmacı kadrosu henüz açıklanmadı. Bu akşam yayınlanacak olan dördüncü sezonda Masterchef yarışmacıları isimleri ile ilgili detayların netlik kazanması bekleniyor…

MASTERCHEF 2021 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Yeni sezona başlarken bu akşam yayınlanacak bölümle beraber Masterchef'te yarışacak kadro da belli olacak. Ancak henüz yayıncı kuruluş tarafından yarışmacıların isimlerine dair bir açıklama gelmedi.

MASTERCHEF 2020 BİRİNCİSİ KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2020'nin şampiyonu belli oldu. Finalde rakibi Barbaros Yoloğlu'nu yenen Serhat Doğramacı şampiyonluk kupasını kazandı.