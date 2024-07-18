Masterchef testi kebabı tarifi: Evde kolayca testi kebabı nasıl yapılır, püf noktaları ve malzemeleri nelerdir?

Masterchef'in bu akşamki bölümünde izleyiciler, Anadolu'nun en özel yemeklerinden biri olan testi kebabının yapımını izledi. Siz de bu lezzetli yemeği evde denemek istiyorsanız, kolayca uygulayabileceğiniz tarifimiz ve ipuçlarımızla kendi testi kebabınızı yapabilirsiniz. İşte ihtiyacınız olan malzemeler ve dikkat etmeniz gereken püf noktaları!