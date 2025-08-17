Masterchef'te kim elendi? 17 Ağustos Pazar MasterChef'e veda eden isim kim?

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Yarışmada ana kadro mücadelesi devam ederken, bu hafta elenme riskiyle karşı karşıya olan yarışmacılar merak konusu. Eleme potasında yer alan isimler şu şekilde:

İlhan

İhsan

Merve

Çağatay

Çağlar

Ayten

Cansu

Şefler tarafından yapılacak son değerlendirmelerle bir yarışmacı, MasterChef Türkiye’ye veda edecek.