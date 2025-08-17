Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Masterchef'te kim elendi? 17 Ağustos Pazar MasterChef'e veda eden isim kim?

        Masterchef'te kim elendi? 17 Ağustos Pazar MasterChef'e veda eden isim kim?

        MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta! 17 Ağustos Pazar günü ekranlara gelecek yeni bölümde yarışmacılar, zorlu tariflerle şeflerin karşısına çıkacak. Her hafta olduğu gibi bu hafta da dokunulmazlık oyunları ve eleme potası heyecanla takip edilecek. Peki, bu hafta MasterChef'ten kim elenecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2025 - 19:19 Güncelleme: 17.08.2025 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı yeniden başlıyor! 17 Ağustos Pazar ekrana gelecek bölümde yarışmacılar, şeflerin zorlu görevleriyle karşı karşıya gelecek. Bu hafta kimin eleneceği büyük merak konusu olurken, yarışmacılar hem takım hem bireysel performanslarıyla şeflerden tam not almaya çalışacak. İşte detaylar!

        • 2

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Yarışmada ana kadro mücadelesi devam ederken, bu hafta elenme riskiyle karşı karşıya olan yarışmacılar merak konusu. Eleme potasında yer alan isimler şu şekilde:

          İlhan

          İhsan

          Merve

          Çağatay

          Çağlar

          Ayten

          Cansu

          Şefler tarafından yapılacak son değerlendirmelerle bir yarışmacı, MasterChef Türkiye’ye veda edecek.

        • 3

          TAKIMLARIN GÜNCEL DURUMU

          MasterChef’te rekabet sadece bireysel değil, takım oyunlarında da kıyasıya sürüyor. İşte son bölüm itibarıyla takımlar:

        • 4

          Mavi Takım:

          Merve (Takım Kaptanı), Çağatay, Onur, Ayten, Hilal, Ayla, Çağlar, İhsan

          Kırmızı Takım:

          Sercan (Takım Kaptanı), Hakan, Sümeyye, Furkan, Gizem, Özkan, Sezer, Eylül

        • 5

          MASTERCHEF TÜRKİYE 17 AĞUSTOS PAZAR BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          MasterChef Türkiye 17 Ağustos Pazar bölümü, tüm heyecanıyla ekranlarda olacak. Şeflerin değerlendirmeleri ve yarışmacıların performansı sonucunda kimin eleneceği, izleyiciler tarafından anbean takip edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!
        Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Cimbom'dan Icardi'ye yeni sözleşme!
        Cimbom'dan Icardi'ye yeni sözleşme!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        17 Ağustos'un sembol ismi Emine Cebeci felaketi anlattı: Yerin altından tren geçiyor gibiydi!
        17 Ağustos'un sembol ismi Emine Cebeci felaketi anlattı: Yerin altından tren geçiyor gibiydi!
        Bazı depremler neden daha fazla hasara neden olur?
        Bazı depremler neden daha fazla hasara neden olur?
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Göztepe - Fenerbahçe maçı YAZAR YORUMLARI
        Göztepe - Fenerbahçe maçı YAZAR YORUMLARI
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        Beşiktaş sezonu açıyor! İşte Solskjaer'in 11'i...
        Beşiktaş sezonu açıyor! İşte Solskjaer'in 11'i...
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        Habertürk Anasayfa