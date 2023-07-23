MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu sonrası mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Sergen eleme potasına kaptan Eda'yı gönderdi.

Heyecan dolu gecede diğer adayı belirlemek üzere eleme oylaması yapıldı. Yapılan oylama sonucu eleme potasına giden diğer isim Burcu oldu.

Böylece MasterChef All Star'da eleme adayları Gamze, Büşra, Ayaz, Mert, Eda ve Burcu olarak belirlendi.