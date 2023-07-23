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        Haberler Televizyon MASTERCHEF VEDA EDEN İSİM 23 Temmuz 2023 | MasterChef eleme adayları kimler, son eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

        MasterChef veda eden isim kim, son eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

        MasterChef Türkiye programında heyecan sürüyor. 22 Temmuz Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde en başarısız tabağı yaparak eleme adayı olan isim Çağatay oldu. İşte 23 Temmuz Pazar MasterChef son eleme adayına ilişkin detaylar…

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 21:38
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        • 1

          MasterChef Türkiye programında heyecan sürüyor. 22 Temmuz Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde en başarısız tabağı yaparak eleme adayı olan isim Çağatay oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kimler, son eleme adayı hangi yarışmacı oldu? İşte 23 Temmuz Pazar MasterChef son eleme adayına ilişkin detaylar…

        • 2

          MASTERCHEF ELENEN İSİM KİM OLDU?

          MasterChef Türkiye'ye veda edecek olan ikinci isim 23 Temmuz Pazar günü yayınlanan yeni bölümde belli olacak.

        • 3

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? (21 TEMMUZ CUMA)

          MasterChef'in ilk düellosu mavi ve kırmızı takım arasında gerçekleşti. Büyük hatalar peş peşe gelirken ipi kırmızı takım göğüsledi. Böylelikle kırmızı takım yarışmacıları 100 bin TL için yarışmaya hak kazandı.

        • 4

          MASTERCHEF 100 BİN TL ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?(21 TEMMUZ CUMA)

          MasterChef'te son kısımda yarışmacılar şans eseri seçtikleri kuzu sakatattan yaratıcı yemekler yaptılar. Bu bölümde ilk üçe; Tanya, Tahsin ve Gamze girdi. 100 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim ise Gamze oldu.

        • 5

          MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu sonrası mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Sergen eleme potasına kaptan Eda'yı gönderdi.

          Heyecan dolu gecede diğer adayı belirlemek üzere eleme oylaması yapıldı. Yapılan oylama sonucu eleme potasına giden diğer isim Burcu oldu.

          Böylece MasterChef All Star'da eleme adayları Gamze, Büşra, Ayaz, Mert, Eda ve Burcu olarak belirlendi.

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