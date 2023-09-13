MasterChef Somer Sivrioğlu'nun oğlu meğer oyuncuymuş! Görenler gözlerine inanamadı!

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olan Somer Sivrioğlu, 1995 yılında yüksek lisans çalışmaları için Avustralya'ya gitmiştir. Sayısız başarıya imza atan Sivrioğlu 2001 yılında Aslı Sencer ile evlendi. Eşinden 2021 yılında ayrılan ünlü şefin iki çocuğu bulunuyor.