Mehmet Çetinkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın sunumuyla ekrana gelen MasterChef Türkiye yarışma programınının yeni bölümü 15 Ekim Cumartesi akşamı ekranı geliyor. Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları ödül oyunu için kıyasıya mücadele verecek. Programı takip eden seyirciler "MasterChef ödül oyununu hangi takım kazanacak, haftanın eleme adayları kimler?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 15 Ekim 2022 MasterChef Türkiye ödül oyununun kazananı hakkında merak edilenler...