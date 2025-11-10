MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te 10 Kasım teması dikkat çekti. Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken bir takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı yarışmada dokunulmazlığı kazanan takım sorgulanıyor. Peki, 10 Kasım Pazartesi dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
Masterchef Türkiye'de haftanın ilk takım oyunu kazananı netlik kazanıyor. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 10 Kasım Pazartesi MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef'te Mavi Takım kaptanı Ayten oldu. Ayten, Kırmızı Takım kaptanı olarak Sümeyye'yi seçti.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
Ayten (Kaptan)
Sezer
Gizem
Özkan
Ayla
Onur
Barış
KIRMIZI TAKIM:
Sümeyye (Kaptan)
Furkan
Çağatay
Hakan
Eylül
Mert
Murat Can
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Gizem
Çağlar
Muratcan
Sümeyye
Furkan
Onur
Sezer
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de şeflerin değerlendirmelerinin ardından en başarısız tabağı yapan Çağlar MasterChef'te elenerek yarışmaya veda etti.
Görseller: TV8