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Masterchef kim kazandı? 1 Ağustos 2022 Masterchef ilk önlüğü kim giydi, dün akşam ana kadroya kim girdi?

MasterChef 2022'de ana kadroya giren isim kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar

MasterChef'te ana kadroya giren isim dün akşam yayınlanan bölümün ardından netlik kazandı. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in yeni sezonunda yarışmacılar öncelikle ilk 8'e girebilmek için mücadele ettiler. İlk grupta yer alan 16 yarışmacı adayı, Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istedikleri yemekleri ana kadroya seçilebilmek için en kısa sürede hazırlamaya çalıştı. 3. turda gecenin yemekleri ise kabak çiçeği dolması ve kiraz ile yaratıcı tabak oldu. Peki, MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi?

02.08.2022 - 10:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • MasterChef'te ana kadroya giren ilk isim dün akşam yayınlanan bölümde belli oldu. Milyonlarca kişinin severek izlediği Masterchef'te bu aralar büyük heyacan yaşanıyor. Peki ana kadroya giren isim kim oldu? İşte detayları...

  • MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN İLK İSİM KİM?

    MasterChef Türkiye'nin final turu ilk etabında 16 kişilik yarışmacı kadrosu kabak çiçeği dolması yapmak için mücadele verdi. Şeflerin verdikleri süre sonunda turu geçen isimler Çağatay, Mustafa, Metin, Mesut, Şeyma, Onur, Atike ve Gamze oldu.

  • Süre sonunda yemeklerin tadına bakaran uzun bir değerlendirme yapan şefler 4'üncü olan isim olarak Mustafa'yı seçti.

    Gecenin 3'üncüsü Atike olurken, Çağatay'da 2'nci seçildi. Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen ilk yarışmacı ise Metin oldu.

  • ELEME TURU NASIL OLACAK?

    Final turu öncesi yarışmacı adaylarına açıklama yapan Somer Şef 16 kişilik yarışmacı adayları arasından her gün bir ismin ana kadroya seçileceğini söyledi. 3. turun 6 gün devam edeceğini belirten Somer Şef kazananların balkona çıkıp kadroya garantileyeceğini ifade etti. 

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