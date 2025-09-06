MasterChef kim elendi, kim gitti? 6 Eylül Cumartesi MasterChef elenen isim açıklandı mı?
MasterChef'te 6 Eylül Cumartesi akşamı elenen isim belli oluyor. Bilindiği gibi Cumartesi günü son eleme adayı Nisa seçilmişti. Pazar akşamı ise yarışmaya veda eden isim netlik kazanıyor. Peki, 6 Eylül Cumartesi MasterChef elenen isim açıklandı mı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
Masterchef Türkiye eleme gecesinde yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmadan elenmemek için rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? 6 Eylül Cumartesi MasterChef elenen isim açıklandı mı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Sercan, Mert, Nisa, Özkan, Ayten, Özkan, Çağlar ve Çağatay.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef son eleme adayı Nisa oldu.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Sezer bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
