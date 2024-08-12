Tadı damağınızdan gitmeyecek! Katmer nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Bu akşam Masterchef'te, yarışmacılar en güzel katmeri yapmak için yarışacak. Gaziantep'in sevilen tatlısı katmeri evde denemek isteyenler için katmer tarifi ve malzemeleri merak ediliyor. İşte detaylar!
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Bu akşam MasterChef’te, yarışmacılar en lezzetli katmeri hazırlamak için mücadele edecek. Gaziantep’in ünlü tatlısı katmeri evde denemek isteyenler için katmerin tarifi ve gerekli malzemeler büyük ilgi görüyor. İşte ayrıntılar!
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MALZEMELER
İçi için:
2,5 su bardağı süt
60 gram irmik
1/2 su bardağı toz şeker
1/2 su bardağı toz Antep fıstığı (boz fıstık)
Katmer hamuru için:
500 gram un
250 ml. ılık su
1 çay kaşığı tuz
Katmerleri pişirmek için:
1 yemek kaşığı tereyağı
Servisi için:
3 top sade dondurma
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HAZIRLANIŞI
İlk olarak elediğiniz unun içerisine tuz ve yavaş yavaş su ekleyin. Hamur toparlanana kadar yoğurma işlemine devam edin.
3 eşit parçaya bölünen hamur toplarının orta kısımlarına ayçiçek yağı dökün ve 12 saat bekletin.
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Tatlının içi için sütü tencerede kaynamaya alın ve irmik ekleyerek lapa bir kıvam elde edene kadar pişirin. Bu karışımın soğuması önemli.
Hamur bezelerini merdane yardımı ile açın. Baklava yufkası inceliğinde açılan katmerlerin kenarlarında dört bir yandan dikdörtgen olacak şekilde katlayın.
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Hamurun iç kısımlarına toz şeker ve hazırlanan lapa karışımı ekleyin. Son olarak bol fıstık ya da tercih ettiğiniz fındık, ceviz gibi yemişleri ilave edin.
Hamuru kare şeklini alacak şekilde karşılıklı kenarlarından tutarak kapatın.
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Tereyağı ile yağlanan fırın tepsisine yerleştirilen katmerleri 180 derecelik fırında 8-10 dakika kadar pişirin.
Yanında dondurma ya da kaymak ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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