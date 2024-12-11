Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? 11 Aralık 2024 Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

        11 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geliyor. MasterChef yeni bölümünde takım oyunu düello şeklinde oynandı. Dokunulmazlık oyunu yemeği ise 'Portekiz Mutfağı'na özgü yemekler oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? İşte 11 Aralık MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları ve bireysel dokunulmazlığının sahibi olan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 20:58 Güncelleme: 12.12.2024 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Düello şeklinde oynanacak dokunulmazlık oyununda konsept 'Portekiz mutağı' oldu. MasterChef'te en başarılı tabağı yapan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Takım oyununu kaybeden ekip ise bireysel dokunulmazlık oyununu ardından, haftanın ikinci eleme adayını belirledi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'Portekiz mutağı'na özgü yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Beyza bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın 2. eleme adayı takım oylaması sonucu Şirin oldu.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımlar belli oldu.

          Mavi Takım

          Kerem (Takum Kaptanı)

          Onur

          Erim

          Alper

        • 6

          Kırmızı Takım

          Semih (Takım Kaptanı)

          Beyza

          Şirin

          Eda

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 8 ARALIK?

          MasterChef'te elenen son isim Emre oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi gelecek mi?
        16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi gelecek mi?
        Fenerbahçe kendini yaktı!
        Fenerbahçe kendini yaktı!
        Tesla'nın hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
        Tesla'nın hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
        Mourinho'dan tepkiler için açıklama!
        Mourinho'dan tepkiler için açıklama!
        Kadıköy'de büyük üzüntü!
        Kadıköy'de büyük üzüntü!
        Captagon İmparatorluğu
        Captagon İmparatorluğu
        "Mourinho'nun favorisi kazandı!"
        "Mourinho'nun favorisi kazandı!"
        İspanya: HTŞ'yi terör listesinden çıkarmayı tartışmalıyız
        İspanya: HTŞ'yi terör listesinden çıkarmayı tartışmalıyız
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Faciadan dönüldü! "Tek tesellim kızımın evde olmaması"
        Faciadan dönüldü! "Tek tesellim kızımın evde olmaması"
        Borsada yukarı yönlü trend sürecek mi?
        Borsada yukarı yönlü trend sürecek mi?
        Maria Zaharova: Batı provokasyona devam ediyor
        Maria Zaharova: Batı provokasyona devam ediyor
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Para için U dönüşü yaptı
        Para için U dönüşü yaptı
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Habertürk Anasayfa