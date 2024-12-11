11 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geliyor. MasterChef yeni bölümünde takım oyunu düello şeklinde oynandı. Dokunulmazlık oyunu yemeği ise 'Portekiz Mutfağı'na özgü yemekler oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? İşte 11 Aralık MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları ve bireysel dokunulmazlığının sahibi olan yarışmacı...
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Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Düello şeklinde oynanacak dokunulmazlık oyununda konsept 'Portekiz mutağı' oldu. MasterChef'te en başarılı tabağı yapan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Takım oyununu kaybeden ekip ise bireysel dokunulmazlık oyununu ardından, haftanın ikinci eleme adayını belirledi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'Portekiz mutağı'na özgü yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Beyza bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın 2. eleme adayı takım oylaması sonucu Şirin oldu.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımlar belli oldu.
Mavi Takım
Kerem (Takum Kaptanı)
Onur
Erim
Alper
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Kırmızı Takım
Semih (Takım Kaptanı)
Beyza
Şirin
Eda
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 8 ARALIK?
MasterChef'te elenen son isim Emre oldu.