Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Düello şeklinde oynanacak dokunulmazlık oyununda konsept 'Portekiz mutağı' oldu. MasterChef'te en başarılı tabağı yapan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Takım oyununu kaybeden ekip ise bireysel dokunulmazlık oyununu ardından, haftanın ikinci eleme adayını belirledi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...