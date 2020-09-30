Masterchef dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayı belirlendi. Haftanın ilk eleme adayı kim oldu? 29 Eylül akşamı ekrana gelen Masterchef'te heyecan doruktaydı. MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım, bu sefer bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Masterchef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu oyunda Kırmızı takım yarışmacıları, Somer şefin imza yemeğini yaparak yarıştı. Bu oyunda verilen süre ise 45 dakika idi. süre sonunda şefler hazırlanan tabaklarda tadım yaptı. Ve değerlendirme sonucunda en başarılı üç ismi açıkladılar. Bu isimler Barbaros, Duygu, Emir idi. Bu üç isim arasından gecenin en iyi tabağını hazırlayan ve bireysel dokunulmazlığı kazanan kişi Emir oldu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 2020'de bu akşam dokunulmazlık oyunu sonrasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı takım yarışmacıları arasında oynanan bu oyunda kazanan Emir oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Emir, takımdan eleme potasına gönderdiği Elif, MasterChef'te 1. eleme adayı oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNU DÜELLO EŞLEŞMELERİ VE YAPACAKLARI YEMEKLER

MasterChef yeni bölümde düelloyu kazanan Barbaros, böylece düelloda eşlemeleri seçme şansını elde etti. Kırmızı takım kaptanı, kendi takımından kimin hangi yemeği kime karşı yapacağını şu şekilde açıkladı;

1- Arpa şehriyeli pilav: Walison - Uğur

2- Kuşkonmazlı Risotto: Emir - Özgül

3- Çin pilavı: Barbaros - Serhat

4-Özbek pilavı: Duygu - Didem

5- Ciğerli iç pilav: Esra - Furkan

6- Sebzeli bulgur pilavı: Ebru - Tanya

7- Patatesli çilav: Ayyüce - Eray

8- Hamsili pilav: Berker - Sefa

29 EYLÜL MASTERCHEF 2020'DE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de bu akşamki dokunulmazlık mücadelesini kazanacak takım 67. yeni bölümde belli oldu. Şefler, yapılan pilavları tek tek tadımını yaptı ve düelloda kazanan yarışmacıyı anında açıkladı. Buna göre hangi yemekte kazanan yarışmacı ve takım şöyle;

1- Arpa şehriyeli pilav: Uğur - Mavi takım

2- Kuşkonmazlı Risotto: Özgül - Mavi takım

3- Çin pilavı: Barbaros - Kırmızı takım

4-Özbek pilavı: Didem - Mavi takım

5- Ciğerli iç pilav: Furkan - Mavi takım

6- Sebzeli bulgur pilavı: Ebru - Kırmızı takım

7- Patatesli çilav: Eray - Mavi takım

8- Hamsili pilav: Berker - Kırmızı takım

Bu sonuca göre MasterChef'te bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2020'de dün akşam yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için mücadele etti. Şefler yarışmacılardan 6 adet lahmacun yapmalarını istedi. Lahmacunların yapılması için verilen süre ise 45 dakikaydı. Yarışmacılar, sürenin başlaması ile kaptanlığı kazanmak için kolları sıvadı ve şeflerin istediği gibi çıtır çıtır incecik lahmacunlar yapmaya çalıştı. Dört yarışmacı zamanında yetiştiremedi. Sürenin sonunda şefler yapılan lahmacunların tadına baktı ve sonrasında beğendiklerini açıkladı.

Günün en iyi lahmacunlarını yapan yarışmacılar; Berker, Esra, Serhat, Eray, Duygu ve Tanya oldu.

Bu yarışmacıların yaptıkları lahmacunlar şefler tarafından son bir kez daha denendi. Bu isimler arasında finale kalan isimler Berker, Esra ve Serhat oldu. Bu üçlü arasında kaptanlık oyununu kazanan Serhat, MasterChef'te mavi takım kaptanı oldu.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef 2020'de yedinci haftanın kaptanlık oyununu kazanan isim Serhat oldu ve Mavi takım kaptanı olan Serhat, bir hafta boyunca mücadele edeceği Kırmızı takım kaptanı olarak Barbaros'u seçti.

HAFTANIN TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

MasterChef Türkiye'de dün akşam yapılan kaptanlık oyunu sonrasında kaptanlar belli oldu. Mavi takım kaptanı Serhat ve Kırmızı takım kaptanı Barbaros, strateji yaparak tek tek yarışmacıları seçti. Buna göre MasterChef'te bu haftanın takımları şu şekilde oluştu;

Mavi takım: Serhat, Furkan, Tanya, Eray, Sefa, Uğur, Özgül, Didem

Kırmızı takım: Barbaros, Esra, Emir, Duygu, Berker, Ayyüce, Ebru, Walison