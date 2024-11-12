MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Dokunulmazlık gecesi! MasterChef yarışmacıları bu akşam Hint mutfağı ile yarışıyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan Hindistan lezzetlerini yapmalarını istedi. Birbirinden lezzetli yemekleri jürilere sunan takımlardan biri dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, 12 Kasım Salı dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 12 Kasım'da MasterChef'te yaşananlar...
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MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele tam gaz devam ediyor. Yarışmacılar takım olarak mücadele ederken Hint yemeklerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Takım içerisinde eğlenceli dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım olacak. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...
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18 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kaptanlık oyununu kazanarak Mavı Takım kaptanlığını alan isim Semih oldu. Karşı takıma ise Erim kaptan olarak seçildi.
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MAVİ TAKIM NASIL OLDU?
Semih (Kaptan)
Onur
Kerem
Eda
Şirin
Muratcan
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KIRMIZI TAKIM NASIL OLDU?
Erim (Kaptan)
Ezgi
Beyza
Alper
Emre
Kaan
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MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Kaan
Nigar
Eda
Semih
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MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te elenen isim Nigar oldu.