MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele tam gaz devam ediyor. Yarışmacılar takım olarak mücadele ederken Hint yemeklerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Takım içerisinde eğlenceli dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım olacak. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...