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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 27 Temmuz 2023 MasterChef takım oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 27 Temmuz MasterChef takım oyununu kim kazandı?

        Masterchef All Star'da haftanın 3. takım oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Dokunulmazlık oyunu kapsamında Mehmet, Danilo ve Somer şef yarışmacılardan, dana eti ve soslardan oluşan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Kıran kırana mücadelelerin yaşanacağı MasterChef'te mavi ve kırmızı takım 3. dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başında olacak. İşte 27 Temmuz 2023 Perşembe MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 18:40
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        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Haftanın 3. takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, haftanın 5. ve 6. eleme adaylarını belirleyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 27 Temmuz 2023 MasterChef takım oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef All Star'da bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

        • 2

          MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam üçüncü kez karşı karşıya geliyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan, dana eti ve soslardan oluşan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın 3. takım oyununun galiba bu akşam belli olacak.

        • 3

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak

        • 4

          MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

          MasterChef'te dokunulmazlığın sahibi 5. eleme adayını belirleyecek. 6. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak. Eleme adayları belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 5

          Mavi takım

          Batuhan (Mavi takım kaptanı)

          Eray

          Dilara

          Azize

          Tanya

          Suna

          Tolga

          Gamze

          Barış

          Rıfat

        • 6

          Kırmızı takım

          Sefa (Kırmızı takım kaptanı)

          Tahsin

          Sergen

          Ayaz

          Çağatay

          Büşra

          Mert

          Esra

          Berker

          Eda

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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