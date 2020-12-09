Massaka’nın menajeri Oğuzhan Şahbaz, bir süredir sosyal medyada paylaşım yapmadığı için hayranları tarafından merak edilen sanatçı ile ilgili açıklama yayımladı. Şahbaz, Massaka‘nın çok ciddi bir trafik kazası geçirdiğini belirtti.

MASSAKA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Şahbaz, Massaka’nın yakında ameliyat olacağını söyledi. Şu an sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Şahbaz; “2021 yılı ile birlikte en yakın zamanda yine çok sağlam projelerle dönüş yapacaktır” notunu düştü.