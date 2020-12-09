Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerTelevizyon

Massaka'nın sağlık durumu nasıl? Menajerinden açıklama geldi

Türk rap dünyasının önde gelen isimlerinden Massaka Almanya'da trafik kazası geçirdi. Ciddi bir kaza geçiren Massaka'nın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyadan menajeri bir açıklama yayımladı. Peki Massaka'nın sağlık durumu nasıl? İşte cevabı

09.12.2020 - 15:49 | Güncelleme: ABONE OL
Massaka'nın sağlık durumu nasıl? Menajerinden açıklama geldi

Massaka’nın menajeri Oğuzhan Şahbaz, bir süredir sosyal medyada paylaşım yapmadığı için hayranları tarafından merak edilen sanatçı ile ilgili açıklama yayımladı. Şahbaz, Massaka‘nın çok ciddi bir trafik kazası geçirdiğini belirtti.

MASSAKA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Şahbaz, Massaka’nın yakında ameliyat olacağını söyledi. Şu an sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Şahbaz; “2021 yılı ile birlikte en yakın zamanda yine çok sağlam projelerle dönüş yapacaktır” notunu düştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ameliyattan çıktı, hayatının şokunu yaşadı
Ameliyattan çıktı, hayatının şokunu yaşadı
Sivilce olduğunu düşündü... Sıkınca bu hale geldi
Sivilce olduğunu düşündü... Sıkınca bu hale geldi
Irkçılık söylemleriyle dikkatleri çeken ünlü isimler!
Irkçılık söylemleriyle dikkatleri çeken ünlü isimler!
Ünlü oyuncu sırrını buna bağlıyor! 'Asla yıkamıyorum'
Ünlü oyuncu sırrını buna bağlıyor! 'Asla yıkamıyorum'
O kentte baraj suyu alarm verince yasaklar geldi!
O kentte baraj suyu alarm verince yasaklar geldi!
Üç aylar ne zaman başlıyor?
Üç aylar ne zaman başlıyor?
Adalet, Hazine ve Maliye ile Milli Savunma bakanlıklarının bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda
Adalet, Hazine ve Maliye ile Milli Savunma bakanlıklarının bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda
ADANA - Kovid-19 hastalarına özel taşıma hizmeti
ADANA - Kovid-19 hastalarına özel taşıma hizmeti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X