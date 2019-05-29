Gerçek sahiplerinin dışında el değmemiş bir doğaya, dağlara, göllere, yeşille ve geçmişe, yüzlerce yıl, binlerce yıl öncesinden izlere yaşamın ve zamanın gizemine. Turistik Doğu Ekspresi ile trenin mutluluk verici dinginliğinde konforlu bir tatil yapmakla kalmazsınız. Bu muhteşem yolculuğun panoramasında “Ah keşke ben de orada olsaydım” dediğiniz yerlerin hepsi yolunuzun üstündedir. Sivas’ta taşların sırrıyla büyülenebilir, Erzincan’da Karanlık Kanyonun derinlerinde aydınlanabilir, Divriği ve Erzurum’da minarelerle göğe uzanabilirsiniz. Kars’ta önce buz mavisi bir sonsuzluğa dörtnala koşabilir, sonra Ani’de geçmişin sırdaşlığına kabul edilebilirsiniz. Turistik Doğu Ekspresi treni sizi bu benzersiz yolculuğa bekliyor. Zamanın ve mekanın içinde, eşsiz doğası, binlerce yılın birikmiş kültürü ve bütün renkleriyle.”