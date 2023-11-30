Masalsı kent: Rovaniemi
Finlandiya'nın Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Lappi bölgesinde bulunan Rovaniemi kenti, kar manzaraları, geyikleri, ışıklandırmaları ve süslemeleriyle masal diyarlarını andırıyor
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Finlandiya'nın Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Lappi bölgesi, yılın belirli dönemlerinde gerçekleşen doğa olayı 'kuzey ışıklarını' görmek isteyen turistlerin önemli güzergahları arasında bulunuyor.
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Bölgede bulunan Rovaniemi kenti, masalsı manzaralarıyla ziyaretçilerini cezbediyor.
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Kentin çevresinde bulunan konaklama tesislerinde özel mimarisiyle öne çıkan yapılarda yapılan ışıklandırmalar güzel görüntü oluşturuyor.
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Çevrede bulunan tesislerde özel mimarisiyle öne çıkan doğa ile içi içe yapılar misafirlerini ağırlıyor.
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Ziyaretçiler kuzey ışıklarını görmek için ise şehir ışıklarından uzak ormanlık alanda yürüyüş yapıyor.
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Tesislerde ziyaretçiler için geyikler tarafından çekilen kızaklı turlar da düzenleniyor.
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İşte masalsı kent Rovaniemi'den manzaralar...
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